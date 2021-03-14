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Bülent Uygun´dan Sumudica'ya gönderme

DHA

Bülent Uygun´dan Sumudica'ya gönderme


Selman KUTLU/RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un Atakaş Hatayspor maçı öncesi soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşmanın görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Uygun görüntülerde, "Size çok şey söylediler. İyi olmadığınızı düşündüler. Ama siz yüreğinizle her şeyi yapabilecek güçtesiniz" ifadelerine yer verdi. Uygun'un bu konuşmaları teknik direktör Marius Sumudica'nın futbolcular için 'yetersiz' oldukları yönündeki açıklamalarına cevap olarak yorumlandı.
Çaykur Rizespor´da yaşanan kötü gidişatın ardından teknik direktör Marius Sumudica´nın görevden ayrılmasının ardından takımın başına Bülent Uygun getirildi. Uygun takımın başında çıktığı ilk maçta yeşil mavililer, 8 hafta sonra Atakaş Hatayspor karşısında 3 puanla tanıştı. Görevde kaldığı sürede futbolcularına ağır eleştirilen yönelten Rumen çalıştırıcı Sumudica, takımın kalitesiz ve yetersiz olduğu açıklamalarında bulunmuştu.
"SİZE ÇOK ŞEY SÖYLEDİLER"
Teknik direktör Bülent Uygun'un Atakaş Hatayspor maçı öncesinde soyunma odasında futbolcularına yönelik yaptığı konuşmanın görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Uygun konuşmasında, "İyi olduğunuza inandığım için buradayım. Sizde iyi olduğunuzu göstereceksiniz buna emininim. Evet rakibimiz saygı duyulacak bir takım. Herkes de beğeniyor ve saygı duyuyor. Ama bugün yenerek siz daha fazla saygıyı hak edeceksiniz. Size çok şey söylediler. İyi olmadığınızı düşündüler. Ama siz yüreğinizle her şeyi yapabilecek güçtesiniz. Oynayın keyif alın. Mücadele edin. Kazanmak için savasın ve kazanarak buraya gelin. Söz mü?" ifadelerine yer verdi. 
Uygun'un bu konuşmaları teknik direktör Marius Sumudica'nın futbolcular için 'yetersiz' oldukları yönündeki açıklamalarına cevap olarak yorumlandı. DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Selman KUTLU
2021-03-14 13:01:16

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