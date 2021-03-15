Cenazede virüs bulaşan 3 aileden 9 kişi karantinada



Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre nüfusa oranla en 'Çok yüksek riskli iller' arasındaki Rize'de 9 kişi, Trabzon'da katıldıkları bir cenaze namazı sonrası koronavirüse yakalandı. 9 kişinin yaşadığı 3 hane karantinaya alındı. Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal mesafenin muhafaza edilemediği cenazeler konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi. Vali Çeber, "'Ya ben hastayım ya da yanımdaki hasta' Bunu böyle düşünerek hareket edelim. İnşallah kısa zamanda bu beladan hep beraber kurtulalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre kırmızı renkle işaretlenen `Çok yüksek riskli iller´ arasındaki Rize'de, 9 kişi, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir cenaze namazına katıldı. Burada taziyelerini bildiren kişiler döndüklerinde rahatsızlandı. Hastaneye başvuran kişilerin Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri 9 kişinin yaşadığı 3 evi karantinaya aldı.

'VİRÜSÜ ALIP GELMİŞLER'

Rize Valisi Kemal Çeber, pandemi ile mücadelelerinin aynı hassasiyetle devam ettiğini belirterek bir afet yaşadıklarını söyledi. Çeber, "İki haftadır yatay, hatta yavaş yavaş azalan bir seyirde devam ediyoruz. Ancak hala yüksek bir risk yaşadığımızı biliyoruz. Derepazarı ilçemizde 3 hanede 9 vaka çıktı. Bu 9 hemşerimiz Trabzon Çaykara'da cenazeye gittiklerini ve 9'unun da virüsü orada alıp geldiklerini öğrenmiş olduk. Zaman zamanda Trabzon'daki hemşehrilerimiz buraya geliyor ve benzer olaylar oluyor. Hala bizim için en önemli riskler hep bahsettiğimiz Karadeniz insanının o çok sevdiğiniz sıcak, iç içe, yoğun bir sosyal yaşam alışkanlığına dayalı riskler. Acıyı sevinci hep beraber yaşama paylaşma anlayışına dayanan hayat anlayışı işte bizi böyle günlerde zorluyor. Ancak hemşerilerimiz uyarılarımıza daha hassas ve dikkatli davranıyorlar. Biz bunun yakında faydasını göreceğimizi de düşünüyorum" dedi.

'BU BELADAN HEP BERABER KURTULALIM'

Konuları değerlendirilirken bölgenin sosyal, kültürel ve fiziki yapısına bakmak gerektiğini kaydeden Vali Çeber, "Örneğin bazı iller arasında 130-140 kilometre mesafe varken, Trabzon'la Rize'nin arası 3 kilometre. Rize'nin İyidere ilçesinden Trabzon'un Of ilçesine bir köprü ile geçiyorsunuz. Çok fazla test yapmamız, filyasyonlarda çok hasta bulmamız ki doğru yaptığımız şeylerdir, bizi oransal olarak biraz fazla göstermeye devam edecek. Hemşerilerimi bir kez daha uyarmak istiyorum. Özellikle cenazeler konusunda, sosyal mesafeyi muhafaza edemediğimiz yerler konusunda hassasiyetimizi devam ettirelim. Ya ben hastayım ya da yanımdaki hasta. Bunu böyle düşünerek hareket edelim. İnşallah kısa zamanda bu beladan hep beraber kurtulalım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-03-15 13:27:51



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