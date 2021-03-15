Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje

İHA

Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje

Rize Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Rize'deki İslampaşa ve Portakallık mahalleleri sahil şeridinde 10 milyon TL’lik sosyal alan inşa edilecek.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik Ankara’da bir araya gelerek yapılacak sosyal alan için 10 milyon TL’lik protokol anlaşması imzaladı. İslampaşaPortakallık Mahalleleri Dolgu Alanı Spor Kompleksi olarak adlandırılan proje, 550 metrelik sahil aksı üzerindeki 40 bin metrekare alanda halk arasında yat limanı olarak bilinen bölgede yapılacak. Alanın içerisinde iskele, kaykay ve bisiklet parkuru, mini golf sahası, street workout, çocuk oyun alanı, yogajimnastik alanı, yamaç paraşütü pisti ve model uçak pisti yer alacak. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in girişimleri sonucunda imzalanan projede, ihale sürecinin ardından yapım aşamasına geçilecek.
Rize’ye yeni bir sosyal alan ve vatandaşların denizle buluşabileceği bir iskele kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Metin, “Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Rize Milletvekillerimize ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik’e göstermiş oldukları gayretler için teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın denizle bütünleşeceği, iskelesinden faydalanacağı, spor olanaklarını kullanacağı ve ailesiyle rahat bir şekilde vakit geçirebileceği bir sosyal alanı şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yaptığımız protokol anlaşmasıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın finanse edeceği projemiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de 1 haftada pandemi kurallarına uymayan 330 kişiye 625 bin para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Rize’de 1 haftada pandemi kurallarına uymayan 330 ...
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen Ada, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen Ada, ...
Cenazede virüs bulaşan 3 aileden 9 kişi karantinada
YEREL HABERLER Cenazede virüs bulaşan 3 aileden 9 kişi karantinada
Doğu Karadeniz'de tarımda 'aşırı gübreleme' tehlikesi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de tarımda 'aşırı gübreleme' tehlikesi
Bülent Uygun: “Benden önceki hoca ile 8 haftalık periyotta çocukların yaşadıkları, onları baya bir yıpratmıştı” “Remy’de ayrı bir ışık var, elmas gibi parlayan bir futbolcumuz”
YEREL HABERLER Bülent Uygun: “Benden önceki hoca ile 8 haftalık ...
Bülent Uygun´dan Sumudica'ya gönderme
YEREL HABERLER Bülent Uygun´dan Sumudica'ya gönderme
Türkiye'nin en büyük tek kristal süperiletkeni Rize'de üretildi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) gerçekleşen çalışma ile üretilen tek kristal süperiletkenin dünyada sayılı ülkeler tarafından üretiminin gerçekleştirebildiği belirtiliyor RTEÜ Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sait Barış Güner: "Bilimsel çalışmalarda ve gösteri deneylerinde bu malzemeler yurt dışından yüksek maliyette ve satıcının istediği boyutlarda satın alınmaktaydı; Bizim ürettiğimiz teknoloji sayesinde bu durum ortadan kalktı"
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük tek kristal süperiletkeni ...
Tıp Bayramı'na çalışarak giren ekipten çağrı: Haritayı maviye çevirmek elinizde
YEREL HABERLER Tıp Bayramı'na çalışarak giren ekipten çağrı: ...
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
Bülent Uygun: "3 puan ile başlamak mutluluk verici"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "3 puan ile başlamak mutluluk verici"
Ömer Erdoğan: “Bana göre maçın hakkı beraberlikti”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Bana göre maçın hakkı beraberlikti”
Çaykur Rizespor'dan 10 hafta sonra galibiyet pozu
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'dan 10 hafta sonra galibiyet pozu
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: 1-0
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: 1-0
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - A. Hatayspor: 0 (Maç ...
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 ...
Rize’de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı
YEREL HABERLER Rize’de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına ...