Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine `o bana zimmetli´ diye seslendi

Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)RİZE´de belediye temizlik görevlisi süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. `O bana zimmetli´ diye seslenen temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. Temizlik görevlisi, peşini bırakmayan köpeğe, bir süre daha oynaması için süpürgesini geri verdi.
Rize Belediyesi´nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, `O bana zimmetli´ diye seslendi. Görevli süpürgesini geri aldı. Sokak köpeği peşini bırakmayınca, bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi.
O anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-03-16 10:07:31
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