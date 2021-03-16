Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Damjan Dokovic, “Son aldığımız galibiyet ile bu kasvetli havayı dağıttık” dedi.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor karşısında aldığı 10'lık galibiyetin ardından 19 Mart 2021 Cuma günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan orta saha oyuncusu Damjan Dokovic, Galatasaray maçından iyi bir sonuç çıkarmak istediklerini dile getirerek, “Ligin 2. yarısında şampiyonluk için mücadele veren 3 takımın kalan maçlarında çok az puan kaybedeceğini bizde çok iyi biliyoruz ama biz oraya iyi bir performans sergileyip puan kazanmak için gidiyoruz. Uzun zaman sonra aldığımız galibiyet bizim için çok iyi moral oldu. Bu sayede de olabildiğince iyi hazırlanıp Galatasaray maçından da iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.



"Kendimi evimde gibi hissediyorum"

Sezonun arasında geldiği Çaykur Rizespor’da ki adaptasyon süreci için herkesin kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekleyen Dokovic, “Geldiğim günden beri yönetim olsun, takım arkadaşlarım ve burada ki herkes uyum sağlamam için her şeyi yaptılar. O yüzden buraya uyum sağladım hiçbir yabancılık çekmedim. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Bu sayede ilk başta geldiğim günlerde ki sıkıntımı atlattım diye düşünüyorum. İlk geldiğimde çok fazla koronavirüs nedeniyle eksik oyuncumuz vardı. Takım çok iyi bir durumda değildi. Son aldığımız galibiyet ile bu kasvetli havayı dağıttık biraz daha” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.