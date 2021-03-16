Rize'de kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkımlar sürüyor Taşıyıcı kolonları kesilen bina bir anda böyle çöktü

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına devam ediliyor.
Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına başlandı. Taşıyıcı kolonları kesildikten sonra bina kendiliğinden çöktü. Çökme anı ise kameralara yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.