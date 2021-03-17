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Rize´de 'risk azaltma' planıyla sel afetlerinde can ve mal kayıplarının nedeni belirlendi (2)- Yeniden

DHA

Rize´de 'risk azaltma' planıyla sel afetlerinde can ve mal kayıplarının nedeni belirlendi (2)- Yeniden


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca pilot il seçilen Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize´de, bir yıl süren çalışma ile 'İl Afet Risk Azaltma Planı' (İRAP) hazırlandı. Kentte, yüzde 96'sı sel ve heyelanların neden olduğu afetlerde, can ve mal kaybının yaşanma gerekçeleri ortaya konulan planda, hatalı ev ve yerleşim yeri seçimleri, dere yataklarına ev yapılması, jeolojik etüt yapılmadan açılan hatalı yollar, ev yapan vatandaşların hiçbir uzmandan bilgi almadan rastgele yerlere ev inşası gibi tespitlere yer verildi. Vali Kemal Çeber, "Derelerimizin içerisinden ev sökmek istemiyoruz. Bunun için hep beraber mücadele edeceğiz" dedi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca İl Afet Risk Azaltma Planı' çalışmalarının başlatılması için pilot il olarak seçilen Rize'de doğal afetler durumunda risk teşkil eden sorunlar tespit edilerek, 'İl Afet Risk Azaltma Planı' hazırlandı. 1 yıldır devam eden çalışmalarda Rize´de sel ve heyelanlarda, risk teşkil eden sorunlar belirlendi. Kentte, yüzde 96'sı sel ve heyelanların neden olduğu afetlerde, can ve mal kaybının yaşanma gerekçeleri ortaya konuldu. 52 kurum ve kuruluş ile kentteki meslek odaları temsilcilerinin de önemli katkı sağladığı çalışma ve analizlerde; hatalı ev ve yerleşim yeri seçimleri, dere yataklarına ev yapılması, jeolojik etüt yapılmadan açılan hatalı yollar, ev yapan vatandaşların hiçbir uzmandan bilgi almadan rastgele yerlere ev inşası gibi tespitlere yer verildi.
VALİ: DERELERİMİZİN İÇERİSİNDEN EV SÖKMEK İSTEMİYORUZ
Rize Valisi Kemal Çeber, kentte il afet risk azaltma planları için bir yıldır çalıştıklarını belirterek, "Rize'nin afet fotoğrafını çektik. Afet risklerini ortaya çıkaran çok kapsamlı ve çok detaylı bir plan ortaya koyduk. Bundan sonra Rize'de yapılacak tüm yatırımlar `İl Afet Risk Azaltma Planı´ dikkate alınarak yapılacak. Derelerimizin içerisinden ev sökmek istemiyoruz. Artık her sene sel geldiğinde, o selle beraber giden köprüler, kamu yatırımları ve özel yatırımları istemiyoruz. En önemlisi de can kaybı istemiyoruz. Bunun için hep beraber mücadele edeceğiz. Aynen virüsle mücadele gibi afet mücadelesi de toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir mücadeledir. Toplumsal olarak bu mücadeleyi yapmazsak hiçbir kurumun tek olarak bu yükün altından kalkması mümkün değildir" dedi.
`RİZE AFETLERDEN ÇOK ÇEKTİ´
Rize'nin afetlerden çok çeken bir vilayet olduğunu söyleyen Vali Kemal Çeber, "Özellikle su kaynaklı doğal afetlerden heyelan, kaya düşmesi ve sel gibi afetlerde Türkiye'de lideriz. Yıllık ortalama 620 civarında irili ufaklı afetimiz oluyor. Bir veya iki büyük afet yaşarız. Maalesef can kayıplarımız da olur. Hem coğrafi özeliklerimiz hem fiziki şartlarımız, Rize'yi ve bu bölgeyi bu anlamda çok zorluyor. Biz de bunun için her türlü tedbiri almak için gayret ediyoruz. Bu yıl `afet farkındalık eğitim yılı´dır. İnsanları bilinçlendirme noktasında elimizden gelen ne varsa yapacağız" diye konuştu.
`RTEÜ´DE HEYELAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURDUK´
Rize Valiliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) arasında 'Afet Farkındalık Eğitim İşbirliği' protokolü imzalandığını belirten RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman da, "Bizim bir görevimiz de bulunduğumuz toplumun sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm üretmektir. İlimiz afetler konusunda hassas bir il. Her yağmur yağdığında türlü sıkıntılar yaşıyoruz. Çözümler noktasında çalışmalar yapıyoruz. Üniversite olarak yaklaşık bir ay önce Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk" diye konuştu.
'HER YAĞMURDA KORKUYORUZ'
Yöre sakini İsmail Topaloğlu, "Burada birazdan bakarsın yağmur yağar, bir afet olur. Bu bölge afetlerden çok çekti. Benim de arazim heyelan sebebiyle zarar gördü. Daha fazla can kaybı, mal kaybı olmadan çözüm bulunması lazım" dedi.
Mehmet Yılmaz ise, "Her yağmurda korkuyoruz, derelerin taşmasından endişe ediyoruz. Yanlış yerlere evler yapıyoruz, fazla yağınca dereler tıkanıyor ve önünde ne varsa zarar veriyor. Artık kalıcı çözümler üretmek gerek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-03-17 09:35:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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