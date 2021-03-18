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Baba kızın '18 Mart' videosu herkesi duygulandırdı

İHA

Baba kızın '18 Mart' videosu herkesi duygulandırdı

Rize’de yaşayan baba kız 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle çektikleri video ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı, babası Sayit Yakıcı ile birlikte 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mini bir tiyatro hazırladı. Ardeşen’deki bir tepeden denizi gözetleyen asker kıyafetli Tuğçe’nin kağnı ile tahtadan yapılmış mermileri taşımasıyla başlayan video sahildeki kumsalda kurdukları cephe ile devam etti.
Videonun en sonunda ise temsili mezarlar ve Tuğçe’nin okuduğu dua ise herkesi duygulandırdı. Videonun başından sonuna kadar ise 8 yaşındaki Tuğçe, Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya ait Mustafa Kemal'in Kağnısı isimli şiiri okudu. Her biri birbirinden duygusal sahneler sosyal medyada binlerce kez beğenilip paylaşıldı.

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