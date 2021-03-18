RTEÜ’nün 15. kuruluş yıldönümü kutlamaları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin (RTEÜ) kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda 15. kuruluş yıldönümü kutlama töreni gerçekleştirildi.

Programda, 2020 yılında yapmış oldukları çalışmalarla akademik teşvik uygulamasında en yüksek puan alan üç öğretim üyesine belge töreni ve RTEÜ’nün değişik fakülte ve yüksekokullarında görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olmaya hak kazanmış olan öğretim üyelerine cübbe giyme töreni yapıldı.

Törende RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman konuşmasına “Gönül isterdi ki, tüm akademik ve idari personelimizle, öğrencilerimizle, ilimizin protokolü ve paydaşlarımızla 15. yılımızı coşkulu bir şekilde kutlayalım. Ancak maalesef bir yıldır yaşamakta olduğumuz salgın süreci buna müsaade etmemektedir. Dolayısıyla içinden geçmekte olduğumuz salgın kurallarına uygun mütevazı bir tören düzenlemeye karar verdik” diyerek başladı.

Bir üniversitenin kurulması, kurumsallaşması ve alt yapısını tamamlaması için 15 yılın çok kısa bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Rektör Karaman, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak biz bu kısa zaman içerisinde eğitimöğretim ve araştırmageliştirme alt yapısından akademik kadro ve kurumsallaşmaya, akademik performans ve başarıya varıncaya kadar birçok alanda bütün paydaşlarımızın gurur duyacağı bir gelişme gösterdik ve örnek alınan bir üniversite haline geldik. Bundan sonraki hedefimiz ise geldiğimiz bu noktayı ve gösterdiğimiz başarıyı sürdürülebilir kılmak ve üzerine yeni başarılar ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümektir” dedi.

Rektör Karaman, kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman zarfında RTEÜ’nün sadece niceliksel olarak büyümediğini aynı zamanda nitelik olarak da çok önemli noktalara geldiğini belirterek gerçekleştirilen projeler ve elde edilen başarıları anlattı, 2020 yılı içerisinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi olan öğretim üyeleri ile yapmış oldukları çalışmalar neticesinde ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Karaman, yapmış oldukları çalışmalarla akademik teşvik uygulamasında en yüksek puan alan üç öğretim üyesine belgelerini verdi.

Törene Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Avcı, Sait Yaşıyan ve dekanlar katıldı.

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