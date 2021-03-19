5 yıl önce sattığı aracın 11 yıl önceki plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı Geçmediği köprünün 700 liralık cezasının iptali için 5 bin lira harcadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yıl önce sattığı aracın 11 yıl önceki plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı Geçmediği köprünün 700 liralık cezasının iptali için 5 bin lira harcadı

İHA

5 yıl önce sattığı aracın 11 yıl önceki plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı Geçmediği köprünün 700 liralık cezasının iptali için 5 bin lira harcadı

Rizeli Abdullah Memişoğlu'nun 2016 yılında sattığı aracının 2010 yılına kadar kullandığı plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı.
İstanbul’da yaşayan 60 yaşındaki Abdullah Memişoğlu, 2010 yılında plakasını değişmeye karar verdi. 34 olan plakasını 53 olarak değiştirdi ve aracını 6 yıl daha kullandıktan sonra sattı. Araç el değiştikten sonra ise bir daha görmedi. Bir daha görmediği aracının 2010 yılına kadar olan plakasına ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş’ ücreti geldi. 2018 yılında gelen geçiş ücretleri ise başına dert oldu. Sattığı arabasına kullanmadığı plaka nedeniyle kendisine gelen 700 liralık cezayı iptal ettirmek isteyen Abdullah Memişoğlu, bugüne kadar avukat masrafı haricinde 5 bin liraya yakın para harcadı.
2010 yılında değiştiği plakasının başına dert olduğunu dile getiren Memişoğlu “2010 yılında plakamı değiştirmişim, 53 yapmışım, 2016’da 53 olarak sattım. 2016 yılının 11. ayından sonra köprüden ben o arabayla 3 yıl boyunca geçiş yaptığım şeklinde bir evrak geldi. ‘Öyle bir geçiş yok’ dedim. Mahkemeye verdim. Mahkeme kararı elimde olduğu halde arkadan tüm mal varlığıma haciz konuldu” dedi.

"3 yıldır köprünün avukatları ile uğraşmaktan bıktım"
700 lira civarındaki bir borç için 5 bin lira kadar bir para harcadığını kaydeden Memişoğlu “Hacizleri kaldırmak için avukata vereceğim ücret hariç 5 bin liraya yakın para ödedim. Borcum 700 lira ile bin lira arası idi. Şuana kadar büyük çapta zararlarım var. İşimden oldum, İstanbul’a gidip geldim. Davalar açtım, burada manevi olarak çöktüm. 3 yıldır köprünün avukatlarıyla uğraşmaktan bıktım” diye konuştu.
Üzerinden geçtiği için kendisine fatura kesilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yerini bile bilmediğini dile getiren Memişoğlu “Yeni yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara çevre yolları diyor. Böyle bir geçişin olmadığı, hatta böyle bir aracın trafikte olmadığı mahkeme kararlarında da var. Normalde işime ufak arabamla gidiyorum. O köprüyü kullanma şansım yok, nerede olduğunu da bilmem, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hangi bölgede olduğunu da bilmem. Ben Gazi Osman Paşa’da oturuyorum. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanırım direk oradan gider gelirim. Oradan geçmem için benim böyle de bir plakam olması gerekiyor. Benim öyle bir plakam da yok” ifadelerini kullandı.

"90 yaşındaki babam ile otobanda çile çektik"
Şuan da kullandığı aracının kendisine ait olmayan borçlar nedeniyle trafikte iken durdurulduğunu ve arabadaki 90 yaşındaki babasını araçtan indirmek zorunda kaldığını dile getiren Memişoğlu “Benim haklarımın savunulmasını istiyorum. Ben mağdur edildim, benim 90 yaşında babam, hiç alakam olmayan bir konu için arabam bağlandığından trafikte arabadan indirildi ve arabaya el konuldu. 90 yaşında babamı otobanda bıraktım ben” şeklinde konuştu.

"Psikolojim bozuldu"
Savcılık ve diğer ilgili kuruluşlardan borcun kendisine ait olmadığına dair belgeleri olmasına rağmen tüm mal varlığına haciz getirildiğini iddia eden Memişoğlu “Savcılık benim lehimde karar vermiş, trafik benim lehimde karar vermiş, Karayolları yanlışı kabul ediyor ama ben hala haciz ediliyorum. Neyin parasını ödeyeceğim ben, olmayan bir şeyin parasını mı ödeyeyim? Çoluk çocuğumun rızkını hacizlere mi yedireceğim ben” dedi.
Borcu yüzünden sürekli arandığını ve kendisinin de bu hukuksuzluğa karşı dava açacağının altını çizen Memişoğlu “Yaklaşık 3 yıldır evimi arıyorlar, çocuklarımı arıyorlar ‘Haciz edileceksiniz’ diyorlar. Psikolojim bozuldu, sağlığım bozuldu, aile huzurum bozuldu benim. Parayı ödesen bir türlü ödemesen bir türlü. Haklı davamda, benim olmayan bir borç için, benim evime, arabama, bütün mal varlığıma el koymak nereden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

RTEÜ’nün 15. kuruluş yıldönümü kutlamaları
YEREL HABERLER RTEÜ’nün 15. kuruluş yıldönümü kutlamaları
Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ...
Covid 19 vakalarının düştüğü Rize'de yöre halkı rehavete kapılmamaya özen gösteriyor
YEREL HABERLER Covid 19 vakalarının düştüğü Rize'de yöre halkı ...
Baba kızın '18 Mart' videosu herkesi duygulandırdı
YEREL HABERLER Baba kızın '18 Mart' videosu herkesi duygulandırdı
Rize´de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti
YEREL HABERLER Rize´de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe ...
Bülent Uygun: Galatasaray karşısında puanla dönmek istiyoruz
YEREL HABERLER Bülent Uygun: Galatasaray karşısında puanla dönmek ...
Bülent Uygun: “Galatasaray deplasmanından puanla dönmek istiyoruz” Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: “Galatasaray deplasmanından puanla ...
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine `o bana zimmetli´ diye seslenen görevli konuştu
YEREL HABERLER Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine `o bana zimmetli´ ...
Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar Rize kent merkezinde kentsel dönüşüm kapsamında binaların yıkımında görev yapan iş makinesinin çalışmasını ve binaların yerle bir olmasını her gün yüzlerce kişi takip ediyor Rizeliler yıkımları izlerken sosyal mesafeyi de ihmal etmiyor
YEREL HABERLER Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar Rize ...
Rize´de 'risk azaltma' planıyla sel afetlerinde can ve mal kayıplarının nedeni belirlendi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Rize´de 'risk azaltma' planıyla sel afetlerinde can ...
Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı
YEREL HABERLER Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren ...
Rize´de 'risk azaltma' planıyla sel afetlerinde can ve mal kayıplarının nedenini belirlendi
YEREL HABERLER Rize´de 'risk azaltma' planıyla sel afetlerinde can ...