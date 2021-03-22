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'Mourinho gelse kurtaramaz' demişti; Bülent Uygun 2'de 2 yaptı

DHA

'Mourinho gelse kurtaramaz' demişti; Bülent Uygun 2'de 2 yaptı


Selman KUTLU/RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor'da görevden ayrılmadan önce "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" diyen Marius Sumudica'nın ardından teknik direktör olarak göreve başlayan Bülent Uygun, çıktığı iki maçta 6 puan almayı başardı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da çıktığı 7 maçta da galibiyet alamayarak takımdan ayrılan Rumen teknik adam Marius Sumudica istifası öncesi, "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" açıklamasında bulunmuştu. Sumudica'nın ayrılmasından sonra göreve gelen Bülent Uygun, takımın başında sahaya çıktığı Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarından galibiyetle ayrıldı. Uygun'dan önce 28 puanla 17'nci sırada bulunan Rizespor, iki galibiyetle puanını 34'e çıkarırken 13'üncülüğe yükseldi ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
ANTALYA KAMPI BAŞLIYOR
Çaykur Rizespor lige verilen milli arada Antalya'da kamp yapacak. Yeşil-mavili takımın salı günü Antalya'da toplanacağı ve evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını burada sürdüreceği öğrenildi. Kampa futbolcuların aileleri de davet edildi.
GÖKHAN VE ZAFER ŞOKU
Bu arada, Galatasaray maçında sakatlanan kaleci Gökhan Akkan ve hafta içinde antrenmanda sakatlanan genç file bekçisi Zafer Görgen'in sakatlığı moralleri bozdu. Milli takımlara çağrılan iki kalecinin affının isteneceği öğrenilirken, durumlarının hafta için yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği belirtildi. Takımın Antalya kampına altyapıdan iki genç kalecinin dahil edileceği bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Selman KUTLU
2021-03-22 09:55:32

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