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Rize'de PÖH, PMYO, POMEM okullarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz kurs

İHA

Rize'de PÖH, PMYO, POMEM okullarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz kurs

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) okullarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz kurs başlatıyor.
Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Okullarına hazırlanan gençlere İl Müdürlüğü antrenörleri nezaretinde ücretsiz kurs olanağı sağlıyor. Kurs programı kapsamında gençlere kuvvet, dayanıklılık, sürat antrenmanları ve parkur çalışması yaptırılıyor.
Kursları yakından takip eden Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız konu ile alakalı yaptığı açıklamada "Gençlerimize hayallerini gerçekleştirmek adına Spor İl Müdürlüğü olarak bu desteği antrenörlerimiz ile birlikte sağlamaktayız. Bu kurslarımızı gençlerimize ücretsiz bir şekilde temin ediyoruz. Antrenörlerimiz gençlere parkurlar hazırlayıp ayrı şekilde beden dili eğitimi veriyorlar. Sporu seven gençlerin bu kursa yoğun şekilde katılmaları da bizleri mutlu ediyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu) sınavları içinde gençlerimize parkur olanakları sağlanıp antrenman yaptırılacaktır. Şimdiden sınava girecek olan bütün gençlere başarılar diliyorum” diye konuştu.
Haftada Pazar günleri hariç olmak üzere haftanın 6 günü PÖH, PMYO, POMEM şeklinde planlanan kurslar için kayıtlar 2 Nisan 2021 tarihine kadar devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimine başvurarak kayıtlarını sağlamış oluyor.

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