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Rize'de pandemi kurallarına uymayanların sayısı 1 haftada yarı yarıya düştü Rize mavi kategoriye girme yolunda hızla ilerliyor

İHA

Rize'de pandemi kurallarına uymayanların sayısı 1 haftada yarı yarıya düştü Rize mavi kategoriye girme yolunda hızla ilerliyor

– Rize'de geçtiğimiz hafta pandemi kurallarına uymayan 330 kişiye toplamda 625 bin 59 lira idari para cezası uygulanırken, bu hafta ise bu sayı yarı yarıya düşerek kurallarına uymayan 162 kişiye toplamda 293 bin 850 TL idari para cezası uygulandı.
Rize genelinde ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimler kapsamında 8–14 Mart tarihleri arasında pandemi kurallarına uymayan 6 işletmeye 18 bin 900 TL, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 69 kişiye 118 bin 350 lira, karantina kurallarına uymayan 2 kişiye 6 bin 300 lira ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 85 kişiye ise 150 bin 300 tl olmak üzere toplamda 162 kişiye 293 bin 850 TL para cezası kesildi.
Geçtiğimiz hafta yani 8–14 Mart tarihleri arasında ise yapılan denetlemeler sonucu pandemi kurallarına uymayan 330 kişiye toplamda 625 bin 059 lira idari para cezası uygulanmıştı. 2 hafta arasında ki farka bakıldığında ise geçen haftaya nazaran ceza sayısının yarı yarıya düştüğü dikkatlerden kaçmadı.
Rize’de yaşayan Hasan Çelik isimli vatandaş denetimlerin devam ettiğini ve Rizeliler'in kurallara daha fazla uymaya başladığını dile getirerek “Rize’de vatandaşlar daha fazla kurallara uymaya başladı. Denetimler iyi, sürekli uyarıyorlar. Aslında uyarılmaya da gerek yok, herkes üzerine düşeni yapmalı” ifadelerini kullandı.
Bir başka vatandaş Hayri Kavalcı ise “Vatandaşlar kurallara biraz daha uymaya başladı. Alıştık artık. Ben kendimden örnek vereyim, maske yasağı kalksa bile ben kışın maske takacağım. Memurlarımıza da yardımcı olmamız lazım, kurallara uymak lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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