Rize´de enkaz, deniz dolgu malzemesi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´de enkaz, deniz dolgu malzemesi oldu

DHA

Rize´de enkaz, deniz dolgu malzemesi oldu


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE'de kentsel dönüşüm kapsamında deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli hale gelen binalarda yıkım sürüyor. Yıkılan binaların enkazları ise park ve bahçe yapılmak üzere dolgu için denize dökülüyor. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, inşaat artıkları da katılarak devam eden dolgu alanın yapılaşmaya cevap veremeyeceğini belirterek, "Bu alan parklar, yürüyüş alanları yapılarak değerlendirilmeli" dedi.
Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin Belediye Başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Ekrem Orhon, 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanına binalar inşa edildi. 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi.
ENKAZLA DENİZ DOLDURULUYOR
Kentte ilk etap çalışması için yıkımlar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi'nce yürütülen projede belediye blokları diye anılan 23 hektarlık alan ile riskli diğer yapıların yıkımı başlatıldı. Binaların enkazları demirler ayıklandıktan sonra kamyonlara yüklenerek dolgu için denize dökülüyor. Deniz doldurularak kazanılacak alan üzerinde ise park ve bahçeler yapılması planlanıyor.  
'DOLGU YAPILAŞMAYA CEVAP VERMEZ'
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, deniz dolgusu ile ilgili uyarılarda bulundu. Mühendislik hesabıyla bir dolgu yapılmadığını kaydeden Yazıcı, "Yıkım sahasında çalışmalar devam ediyor. Yıkım alanında demir ve betonu ayırıp molozu ortaya çıkartıyorlar. Çıkan malzemenin de bir yere dökülmesi lazım. Bunun için de sahilde yapımı devam eden millet bahçesi alanında deniz dolgusunda kullanılıyor. Burada mühendislik hesabıyla bir dolgu yapılmıyor. Çıkan malzemeyi buraya serdiğimiz için bu alanın parklar, yürüyüş alanları yapılarak değerlendirilmesi lazım. Burada yapılan dolgu, üzerinde olacak bir yapılaşmaya cevap veremez" dedi.
'İNSAN KULLANIMINA AÇIK ALANLAR YAPILABİLİR'
Rize merkezde deniz dolgununun 1960´lı yıllarda başladığını söyleyen Yazıcı "Merkezdeki yapılaşmayı, eğimi yüzde 80´leri bulan yamaçlara doğru yaymak mı yoksa dolguyla bir alan kazanmak mı doğru olur diye düşünen o zamanın Belediye Başkanı Ekrem Orhon denizi doldurarak arazi kazanmayı hedeflemiş. Bu hedef doğrultusunda da şu anki dolgu alanları ve yapılaşma var. Yeni dolgular yapmaya devam ediyoruz. Eğer dolgu yapılan alana yapı yapacaksak onun dolgu şekli farklı olur. Şu an buna en iyi örnek, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı. Orada kilitli taşlarla, arasında boşluk olmayacak dolgularla alan kazandırılıyor. Bu durum, dolgu üzerine bina yapılmasına mühendislik açısından imkan tanıyor. Bizim inşaat artıklarını sererek yaptığımız dolgunun üzerinde yapılaşma olmaz, ancak insanların kullanımına açık alanları yapılabilir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-03-24 09:39:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan Heyelan nedeniyle ilçeye bağlı Ayvalık köyünde 3 ev tahliye edildi
YEREL HABERLER Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan Heyelan nedeniyle ...
Rize'de heyelan; 3 ev tahliye edildi
YEREL HABERLER Rize'de heyelan; 3 ev tahliye edildi
Rize'de pandemi kurallarına uymayanların sayısı 1 haftada yarı yarıya düştü Rize mavi kategoriye girme yolunda hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Rize'de pandemi kurallarına uymayanların sayısı 1 ...
Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak öldü
YEREL HABERLER Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak ...
Rize'de PÖH, PMYO, POMEM okullarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz kurs
YEREL HABERLER Rize'de PÖH, PMYO, POMEM okullarına hazırlanan ...
Vakaların artışa geçtiği Rize'de denetim ekipleri sahada
YEREL HABERLER Vakaların artışa geçtiği Rize'de denetim ekipleri ...
Rize´de sanal bültenle Nevruz kutlandı
YEREL HABERLER Rize´de sanal bültenle Nevruz kutlandı
Şimşir Ormanları'nın kelebeklerle başı belada Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Şimşir Ormanları kelebek ve şimşir yanığı hastalığıyla savaşıyor
YEREL HABERLER Şimşir Ormanları'nın kelebeklerle başı ...
'Mourinho gelse kurtaramaz' demişti; Bülent Uygun 2'de 2 yaptı
YEREL HABERLER 'Mourinho gelse kurtaramaz' demişti; Bülent Uygun ...