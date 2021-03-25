Rize'de kaçak silah operasyonu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2 şahsın ikametinde yapılan aramada silah atölyesi ve silah yapında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi ve Kurtuluş köyünde T.B. ve S.B. isimli şahısların evinde ve evlerine bağlı eklentilerinde gerçekleştirilen aramada silah atölyesine rastlandı. Ayrıca aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet 9 mm mermi, 3 adet kabze, 1 adet tabanca namlusu, 7 adet tabanca yayı, 1 tabanca yapımında kullanılan matkap, 2 adet mengene, 1 adet spiral makinesi, 1 adet fırın ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken ele geçen malzemelere el konularak, şüpheli şahıslar T. B. ve S. B. gözaltına alındı.

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