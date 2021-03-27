Kendisine hediye edilen keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisine hediye edilen keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor

İHA

Kendisine hediye edilen keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor

Rize’de yaşayan temizlik görevlisi Erhan Taşpınar kendisine hediye edilen oğlağı evinde evladı gibi bakıyor.
Rize il merkezinde yaşayan Erhan Taşpınar’ın yengesine annesinin reddettiği bir oğlak hediye edildi. Zamanla oğlağa bakamayacağını anlayan yengesinin aklına ise bu kez hayvan sevgisiyle ön plana çıkan Erhan Taşpınar geldi ve oğlağı ona hediye etti. Oğlağın yeni sahibi Erhan Taşpınar ve ailesi ise oğlak ile bir gönül bağı kurdu. Erhan Taşpınar ve annesi Melek Taşpınar aynı evde yaşadıkları oğlağı beslemenin yanı sıra bebek gibi bezledi, giydirdi ve biberonla süt içirdi. Durumdan çok memnun olduğu görünen oğlak ise şimdilerde ailenin kucağından aşağıya inmiyor.
‘Pamuk’ ismini verdikleri keçi yavrusu ile çok iyi anlaştıklarını ve birbirlerine çok alıştıklarını dile getiren Erhan Taşpınar “Oğlum benden biraz uzak yaşıyor. Haftada 2 kez görebiliyorum. Oğlum ile sık vakit geçiremediğimden benim için de iyi oluyor. Oğlağı yengeme bir arkadaşı verdi. Yengem de çalıştığından dolayı bakamıyordu. O da benim bakabileceğimi düşünerek bana verdi. Biz de ev halkı olarak oğlakla ilgileniyoruz. Evde tatlı bir endişe oluyor. Oğlak bizi seviyor biz de onu seviyoruz ve ayrıca iyi anlaşıyoruz. Birbirimize çok alıştık” dedi.
Oğlağı evladı gibi sevdiğini dile getiren Taşpınar "Birisi çıkıp ‘Sana bu kadar para vereyim oğlağı bana ver ‘ dese hiç düşünmeden reddederim. Ben onu artık bir evladım olarak görüyorum. Hayvanları çok seviyorum, hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. Oğlak ile vakit geçirirken kucağıma atlıyor, yüzümü yalıyor, zıplıyor ve yuvarlanıyor. Onun böyle yapması beni ve ailemi mutlu ediyor. Eve kim gelse onlar da görüp mutlu oluyor. Apartman sakinleri onu çok seviyor" diye konuştu.

"Oğlumdan önce onun yemeğini veriyorum"
Erhan Taşpınar’ın annesi Melek Taşpınar ise oğlundan önce oğlağın kahvaltısını hazırladığını ve onu çok sevdiğini dile getirerek “Oğlumu sabahleyin kahvaltıya kaldırıyorum, hemen sesini duyunca kapıya koşuyor. Oğlum kapıyı açıyor sonra geliyor doğru mutfağa. Oğlumdan önce oğlağı yediriyorum, mamasını yapıyorum. Sütünü içiyor ondan sonra susuyor” şeklinde konuştu.

"3 tane bezle bezleniyor"
Pamuk’un evde tuvalet ihtiyacını giderebileceği tek yer bez olduğu için her zaman bezlemek zorunda olduğunu dile getiren anne Taşpınar “Beni görmeyince bağırıyor, yalnız kalamıyor. Kapılara tırmanıyor dışarıya çıkabilmek için. Öyle güzelce geçiniyoruz. Evin içerisinde bezle dolaşıyor, sürekli süt içiyor. Erkek olduğu için 2 bez koyuyordum şimdi büyüdü 3 bez kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Komşularım da çok seviyor"
İşlerinden dolayı çocuklarına ayıramadığı vakti şimdi oğlağa ayırdığını sözlerine ekleyen anne Taşpınar “Çok hoşuma gidiyor, çocuğum gibi seviyorum onu. Çocuklarıma işlerden dolayı bakamadım, torunlarım da büyüdü, şimdi ona bakıyorum onunla ilgileniyorum. Giydiriyorum değişik değişik, komşularımda çok seviyor geliyorlar görmeye. Gece 23.00’da altını değiştiriyorum mamasını veriyorum öyle uyuyorum” dedi.
Taşpınar ailesinin komşusu olan Türkiye Bilgin ise yavru keçiyi görmek için ailenin evine geldiğini ve çok sevdiğini dile getirerek “Görmeye geliyorum onu sürekli. Çok hoşuma gidiyor. Bak desen bakamam evin içerisinde yapamam ona bakmayı ama yine de çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize´de kırıldı
YEREL HABERLER Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize´de ...
Rize'de kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Rize'de kaçak silah operasyonu
Vali Karaömeroğlu´nun annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Vali Karaömeroğlu´nun annesi toprağa verildi
Heyelana kalbi dayanmadı 3 yılda yaptığı evinde heyelan nedeniyle 2 gün oturamadı, üzüntüsünden kalp krizi geçirdi Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Ayvalık köyünde meydana gelen heyelan sonrası evleri zarar gören Tozkoparan ailesi iki üzüntüyü bir arada yaşıyor Kocası evlerinin heyelanda zarar görmesi nedeniyle üzüntüden kalp krizi geçiren Ayşe Tozkoparan yetkililerden yardım istiyor
YEREL HABERLER Heyelana kalbi dayanmadı 3 yılda yaptığı evinde ...
Rize´de silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Rize´de silah kaçakçılığı operasyonu