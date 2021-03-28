Rize´de kardan kapanan 76 köy yolu açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selman KUTLU/RİZE, (DHA) RİZE´de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 76 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz´de dün soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Bölgede soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize´de 76 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri yürüttükleri çalışma ile kardan kapalı yolları ulaşıma açtı.DHA-Genel Türkiye-Rize Selman KUTLU

2021-03-28 09:55:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.