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Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor Rizeliler Havalimanı inşaatının bitmesini dört gözle bekliyor

İHA

Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor Rizeliler Havalimanı inşaatının bitmesini dört gözle bekliyor

Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan RizeArtvin Havalimanı projesinde inşaat hız kesmeden devam ediyor.
85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'deki RizeArtvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni bir alan eklenince bu rakam 100 milyon tona yükseldi. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan RizeArtvin Havalimanı projesinde çalışmaları hız kesmeden devam ederken, projenin yüzde 80'e yakın kısmı tamamlandı. Terminal binaları dolgu sahası üzerinde yükselirken, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.
İlk uçağın inmesini dört gözle bekleyen Rizeliler RizeArtvin Havalimanı’nın Doğu Karadeniz’in yayla turizmine çok katkı sağlayacağını düşündüğü gibi bölge ekonomisi içinde değerli olduğunu dile getiriyor.
Rize’de yaşayan Osman Yetimoğlu isimli vatandaş RizeArtvin Havalimanı’nın turizm açısından Doğu Karadeniz Bölgesi’ne faydalı olacağını dile getirerek “RizeArtvin Havalimanı Doğu Karadeniz Bölgesi’ne çok şey katar. Turist yoğunluğu olur. Turist sayısını 5 katına çıkartır. Turizme çok katkısı olur ama inşallah Rizemiz bozulmaz. Gelecek turistlerin Rizemizin güzelliğini bozmayacak tarzda turistler olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Havalimanı Rize'ye çok şey katacak"
Rize’de esnaflık yapan Haydar Kiraz ise “RizeArtvin Havalimanı Rize’ye çok şey katar. Bütün her şey daha da gelişir. Ekonomik açıdan Rize gelişir. Rize ile Artvin’i birbirine bağlar. Bizim için çok gerekliydi. Doktorların hastaneye gelmemesinin sebeplerinden biri de havalimanı olmayışıydı” şeklinde konuştu.
Turizm açısından Rize’nin daha çok gelişeceğini sözlerine ekleyen Fatih Yılmaz ise “Havalimanının Rize’ye çok şey katacağını düşünüyorum. Özellikle turizm açısından Rize’ye bir canlılık katacağını düşünüyorum. Yaylalarımız var, gezip görülecek yerlerimiz çok fazla. O nedenle Rize’ye çok şey katacağını düşünüyorum. Daha önce olsaydı daha iyi olurdu ama buna da şükür” dedi.

"Oxford’dan diploman olacağına Rize’den nüfus kâğıdın olsun"
Havalimanının Rize için bir gereklilik olduğunu ve açılması için 4 gözle beklediklerini dile getiren Resul İnan isimli vatandaş “Rize’de havalimanı projesi bizim için gurur kaynağı. Olması gerekiyordu, neden olmasın. Rize deyince bir duracaksın. Oxford’dan diploman olacağına Rize’den nüfus kâğıdın olsun” şeklinde konuştu.
Temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve inşaatının yüzde 80'e yakını tamamlanan yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli RizeArtvin Havalimanı’nda ilk uçağın yıl sonunda inmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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