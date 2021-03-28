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RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te

DHA

RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA) - TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşu (TÜBİTAK)  Araştırma Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yayınlanan son 5 yıllık proje istatistiklerine göre, 2000 yılından sonra kurulan 125 üniversite arasında Gebze Teknik, İstanbul Medipol, TOBB Ekonomi ve Teknoloji ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilk 4´te yer aldı.
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı üniversitelerden kamu kuruluşlarından ve özel sektörden gelen AR-GE projelerini destekliyor. Üniversitelerin yetkinliklerini gösteren projeler, altyapıları ve yetişmiş insan kaynaklarına bağlı olarak TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Araştırma konusunun özgün, yenilikçi, bilime katkı sunabilecek nitelikte, ürün odaklı ve katma değer yaratabilecek nitelikte olması özelliklerine bakılan projelerde diğer parametreler göz önünde bulundurularak hakemler tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra panellerde tartışılıyor, bu panellerden elde edilen puana göre desteklenip desteklenmemesine karar veriliyor. ARDEB bünyesinde bulunan 9 farklı araştırma grubu ile ülkedeki en önemli AR-GE projeleri destekleniyor.
Bu kapsamda üniversitelerin 2016-2020 yılları arasını kapsayan 5 yıllık proje istatistikleri yayınladı. ARDEB tarafından yayınlanan son 5 yıllık proje istatistiklerine göre, 2000 yılından sonra kurulan 125 üniversite arasında Gebze Teknik, İstanbul Medipol, TOBB Ekonomi ve Teknoloji ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilk 4´te yer aldı.
`PROJE RAKAMLARI GURURLANDIRIYOR´
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, sundukları 300 projeden 50'sinin kabul edildiğini belirterek açıklanan liste ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Karaman, "Üniversite olarak öğretim elemanlarımızın proje yapması için onlara destek veriyoruz. Proje ofisimiz vasıtasıyla teknik destek sunuyoruz. Aynı zamanda dekanlıklar, müdürlükler ve rektörlük olarak yönlendirme yapıyoruz. Ayrıca üniversitemiz Geliştirme Vakfı tarafından ekonomik destekler sağlıyoruz. Bu şekilde de üniversite olarak ürettiğimiz proje rakamları da gerçekten yüksek, birçok büyükşehirdeki büyük üniversitelerin üzerinde olan bir tablo. Bu tabii ki bizi gururlandırıyor" dedi.
`15´İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜMÜZÜ KUTLUYORUZ´
Prof. Dr. Karaman "Bu yıl 15´inci kuruluş yıl dönümümüzü kutlarken tüm Türkiye'deki üniversiteler arasında 36´ncı sırada, 2000 yılından sonra kurulanlar arasında da 4´üncü sırada yer almamız çok büyük bir başarı. Bu başarıda emeği olan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. 2006 yılında üniversitemiz 4 fakülte, 2 meslek yüksekokulu, 33 program, 2´si profesör 167 akademik personel, 6 bin 300 civarında öğrencimiz vardı. Şimdi 14 fakülte, 4 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 141 program, 103'ü profesör, 1217 akademik personel, 18 bin 500 öğrencimiz var. 67 bin metrekare kapalı alanda eğitime başlayan üniversitemizde şu anda 430 bin metrekare kapalı alanımız var. Önümüzdeki dönemde de üniversitemizin her alanda başarısını yükseltmek için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz" diye konuştu.  
`ÖĞRENCİLERİMİZİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ´
Prof. Dr. Karaman öğrencilerin üniversiteye dönecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini belirterek "1 yıldır öğrencilerimizden ayrıyız. Öğrenciler üniversitenin can suyudur. Kampüsler, üniversiteler öğrenci ile beraber anlam kazanıyor ve canlanıyor. Bir an önce bu salgının sona ermesini ve öğrencilerimize kavuşmayı arzu ediyoruz " dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-03-28 11:07:20

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