Bahçesini temizlerken dereye düşüp yaralanan kadın, kurtarıldı

Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE´de bahçesini temizlediği sırada dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten düştüğü derede mahsur kalıp, yaralanan Havva Albayrak (48), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan Albayrak´ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.
Merkeze bağlı Muradiye beldesi Köprübaşı Mahallesi´nde yaşayan Havva Albayrak, bahçesinde temizlik yaptığı sırada, aniden dengesini kaybedip, 5 metre yükseklikten dereye düştü. Debisi az olan derede yaralanıp, mahsur kalan kadını görenler, durumu 112 Acil´e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Albayrak, dereye inen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alındı. Yaralı kadın, konulduğu sedyeye bağlanan iple yukarı çekildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Havva Albayrak´ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.
Öte yandan, kadının kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Doğancan İLEK
2021-03-29 19:00:15
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