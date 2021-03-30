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Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu Rize Valisi Kemal Çeber: "Geçen yıl bu zamanlarda tam bir bilinmeyenler uğraşıyorduk ‘Ne bu’ diye. Hepimizin aklında soru işaretleri vardı. Şimdi ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve neler yaparsak rahatlayacağımızı biliyoruz“ “Usulüne uygun hareket edersek rahat bir çay sezonu geçiririz”

İHA

Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu Rize Valisi Kemal Çeber: "Geçen yıl bu zamanlarda tam bir bilinmeyenler uğraşıyorduk ‘Ne bu’ diye. Hepimizin aklında soru işaretleri vardı. Şimdi ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve neler yaparsak rahatlayacağımızı biliyoruz“ “Usulüne uygun hareket edersek rahat bir çay sezonu geçiririz”

– Pandemi nedeniyle yaklaşan çay sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber "Geçen yıl bu zamanlarda tam bir bilinmeyenler uğraşıyorduk ‘Ne bu’ diye. Hepimizin aklında soru işaretleri vardı. Şimdi ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve neler yaparsak rahatlayacağımızı biliyoruz...Usulüne uygun hareket edersek rahat bir çay sezonu geçiririz” dedi.
Rize’de İçişleri Bakanlığı'nın "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleşen bu programda Rize Valisi Kemal Çeber basın mensuplarının pandemi nedeniyle yaklaşan yaş çay sezonu ile ilgili sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz yıl çay sezonu öncesi bir bilinmezlikten kaynaklı kargaşa oluşmuş, birçok Rizeli çay müstahsili çay sezonunda sorun yaşayacağını düşünmüş ve bu durum gündem oluşturmuştu. Rize’ye kontrollü girişler ve ardından çay üreticilerinin tedbirleri ile ise korkulan olmamış, sorunsuz bir çay sezonu yaşanmıştı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, “Geçen yıl bu zamanlarda tam bir bilinmeyenler uğraşıyorduk ‘Ne bu’ diye. Hepimizin aklında soru işaretleri vardı. Şimdi ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve neler yaparsak rahatlayacağımızı biliyoruz“ diye konuştu.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da belli kurallar olacağını ve vatandaşların kurallara uyması gerektiğini dile getiren Çeber, "Üretim ve tedarik zincirine darbe vuracak hiç bir faaliyet istemiyoruz. Bir kısıtlama istemiyoruz. Vatandaşımızı rahatsız edecek bir faaliyet de istemiyoruz. Artık vatandaşlarımız da bunca uyarılardan sonra biliyorlar ki 'usulüne uygun hareket edersek' rahat bir sezon geçiririz. Geçen yıl pandemiyle ilgili en rahat süreci çay zamanında geçirdik. İlk hasat döneminde ilimize 37 bin 800 vatandaşımız geldi. 11 bin civarında test yaptık. Bu yılda çalışıyoruz. Belirli kararlar mutlaka alacağız. Gelen vatandaşlarımızdan yine aynı kurallara uymalarını istiyoruz. Gelen işçilerimizin çoğu yine çok riskli iller grubunda olan Giresun, Ordu ve Gümüşhane gibi illerimizden geliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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