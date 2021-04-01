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Nijeryalı çift Rize'de tanıştı, Rize'de evlendi Ülkelerinden yaklaşık 8 bin km uzaklıktaki Rize'de tanışan Nijeryalı çift düğün salonuna ülkelerinin yerel danslarını yaparak girdi

İHA

Nijeryalı çift Rize'de tanıştı, Rize'de evlendi Ülkelerinden yaklaşık 8 bin km uzaklıktaki Rize'de tanışan Nijeryalı çift düğün salonuna ülkelerinin yerel danslarını yaparak girdi

Rize'de İngilizce öğretmenliği yapan Nijerya asıllı Olatunji Sunday Fasansa ile Deborah Aluwabukola Falekulo ülkelerinden yaklaşık 8 bin km uzaklıkta tanıştıkları Rize’de dünya evine girdi.
Nijerya asıllı Olatunji Sunday Fasansa (35) ile Deborah Aluwabukola Falekulo (27), öğrenim hayatlarını bitirdikten sonra iş hayatı için Rize’yi tercih etti. İkisi de özel bir kolejde İngilizce öğretmeni olan çift yaşadıkları şehir Rize’de tanışarak arkadaş oldu. Arkadaşlıkları aşka dönen çift evlenme kararı alarak düğünlerini memleketleri Nijerya’da değil de yaşadıkları şehir Rize’de yaptı.
Rizeli dostları da onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak nikahlarına şahitlik etti. Rize Belediyesi Nikah salonunda düzenlenen törene çiftin arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Pandemi nedeniyle düğün kısa sürse de çift salona ülkelerine ait yerel dansları yaparak girdi.
Türkiye’de bir çok ile gittiğini fakat doğası ve insan yapısı nedeniyle Rize’yi tercih ettiğini dile getiren Nijerya asıllı damat Olatunji Sunday Fasansa “Türkiye’de bir çok yere gittim. 2019’da Rize’ye geldim. Burayı çok seviyorum. Çünkü Rize doğa olarak çok güzel bir şehir ve hoşuma gidiyor. Rize’yi tercih ettik çünkü insanları çok iyi ve elinden geleni senin için yapıyorlar. Rize’de yaşıyoruz ve burada tanıştığımız için düğünü de burada yapma ihtiyacı duyduk” dedi.
Rize’de evlenmeyi hiç aklına bile getirmese de bugün başına geldiğini ve halinden de çok memnun olduğunu dile getiren Nijeryalı gelin Deborah Aluwabukola Falekulo ise “Harika hissediyorum. Rize gelini olmak, Rize’de evlilik yapmak benim için çok iyi bir tecrübe oldu, onun için harika oldu. Hiç hayal etmezdim, düşünmezdim Rize’de evlenmeyi ama şimdi oldu” ifadelerini kullandı.
Fasansa’nın adres sormasıyla başlayan dostluğun ardından Rize’deki en iyi arkadaşlarından biri olan iş adamı Özgür Özyılmaz da “Arkadaşımız caddede gezerken ev arıyordu. Bizde gördük onu sohbet ettik. Yardımcı olduk ev bulmasına. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce tanıştık kendisiyle. Evlenmeye niyeti vardı, düğün hazırlıklarını da yaptık. Kendisi burada bir özel okulda çalışıyor, öğretmenlik yapıyor. Bir an önce evlenmek istediler. Burada da evlendiler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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