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Avrupalı turistlerin Handüzü Yaylası'nda kar motoru keyfi

DHA

Avrupalı turistlerin Handüzü Yaylası'nda kar motoru keyfi


Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)RİZE´nin Güneysu ilçesinde karla kaplı Handüzü Yaylası Tabiat Parkı, doğa tutkunlarını ağırlıyor. Avrupalı ve Rus turistlerin de geldiği yaylada kar motoru ile doğa turları düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın baba ocağı Güneysu´da sıkça ziyaret ettiği 1800 rakımlı Handüzü Yaylası´nda sosyal tesis ve konaklama yerleri inşa edildi. İl merkezine en yakın yayla olma özelliğini taşıyan Handüzü Yaylası Tabiat Parkı, doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Konaklama tesislerinin de yer aldığı yaylada bu yıl kış aktiviteleri de düzenleniyor. Avrupalı ve Rus turistlerin de ziyaret ettiği yaylada kar motoru ile doğa turlarına katılanlar, karla kaplı yaylada keyifli bir yolculuk yapıyor.
´45 DAKİKADA, 1800 METRE YÜKSEĞE ÇIKIYORSUNUZ´
Turizmci Fatih Kızıltan, ziyaretçilerin kar motorları ile Handüzü Yaylası´ndan Çağrankaya Yaylası´na yolculuk yaptıklarını belirterek, "Aynı gün içinde 3200 metre rakımdaki karlı dağları aşarak farklı bir vadiye inip termal tesislerden yararlanıp tekrar karlı dağlara dönülebiliyorlar. Bu dünyada da eşine az rastlanabilir bir tatil imkanıdır. Son dönemde özellikle Rusya, Ukranya kısmen Avrupa´dan gelen misafirler bu imkanlardan faydalanıyorlar. Türkiye´de birçok kış turizmine hitap eden bölge var. Handüzü bölgesinin en büyük özelliği 45 dakikada 1800´lü rakıma ulaşıp denizin de görülebileceği tek nokta. Aynı anda kayak yapıp ve deniz görülebiliyor. Kar sezonunun uzun olması ve kar kalitesiyle de misafirler bu bölgeyi tercih ediyor" dedi.
`AVRUPA´DAN TURİSTLER GELMEK İSTEYECEK´
Turizm işletmecisi Abdullah Temizel de, "Handüzü Yaylası Türkiye´nin en güzel yerlerinden biri. Bulunduğumuz mevkiden hava açık olunca Gürcistan´ın dağlarını Kaçkarları, Trabzon dağları görülebiliyor. Burada şu an turizm master planı çalışması var. Düşünülen çalışmalar hayata geçince bu bölge özellikle Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa´dan çok sayıda turistin görmek isteyeceği bir yer haline gelecek. Şu an Rus ve Ukranyalı turistler burada kar motoru turu yapıyor. Türkiye´nin her yerini gezdiklerini, bu tür bir kar kalitesi ve kar motoru ile gezilecek yerlerin olmadığını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
`7 AY KAR VAR´
Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu ise, Rize´nin büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek, "Handüzü Yaylası da önemli bir yer haline geldi. Burada yapılan tesisle birlikte vatandaşlarımızın ilgisi daha da çoğaldı. 7 ay burada kar olan bir bölge. Kış sporlarının olacağı alanlar var. Projeler yapıyoruz. Yaz içinde çeşitli aktivitelerin burada olması için de çalışmalarımız var. Kısa sürede Handüzü Yaylası yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edeceği yer haline geleceğine inanıyorum" dedi.
Rusya´dan gelen tatilciler de yaylanın muhteşem doğasına hayran kaldıklarını anlattı.  DHA-Genel Türkiye-Rize / Güneysu Aytekin KALENDER
2021-04-01 12:12:00

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