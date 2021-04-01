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Yaş çay hasadında pandemi tedbirleri sıklaştırılsın talebi

DHA

Yaş çay hasadında pandemi tedbirleri sıklaştırılsın talebi


RİZE, (DHA)TRABZON Ticaret Borsası (TTB) ile Çay Sanayicisi ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD), Doğu Karadeniz'de mayıs ayında başlayacak 2021 yılı yaş çay alım kampanyası kapsamında hasat için bölgeye geleceklerin koronavirüs kontrolleri ve tedbirlerin daha sıkı yapılmasını istedi. TTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çakıroğlu, geçen yıl sıkıntı yaşanmadığını belirtirken, ÇAYSİAD Başkanı Erdal Saral da, "Yöreye dışarıdan geleceklerin testleri önceden yapılmalı" önerisinde bulundu.
Doğu Karadeniz´de, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi yaklaşıyor. Çay tarımında geçen yıl olduğu gibi büyük kentlerden bölgeye 100 binin üzerinde üretici ve işçi gelecek. Büyük çoğunluğu İstanbul ve Ankara'dan bölgeye gelecek üreticilerin mayıs ayı başında yola çıkması bekleniyor.
Çay göçü için büyük kentlerden geleceklere 10 günlük izolasyon şartı getirilecek bölgede hazırlıklar sürerken, TTB'den yapılan yazılı açıklamada, mayısta başlayıp ekim ayı sonuna kadar sürecek yaş çay alım kampanyası döneminde, geçen yıl olduğu gibi yörede oturanlarla il dışında yaşayan, ancak bölgede bahçesi bulunanların çay toplamasına izin verileceği belirtildi. Açıklamada; 2021 ürünü yaş çay alım kampanyasında ürün toplamak için Doğu Karadeniz´e gelecekler ile ilgili pandemi kuralları çerçevesinde gereken tedbirlerin sıkı bir şekilde alınması istendi. Rize, Trabzon ve Artvin'de 830 bin dekar alanda yetiştirilen çayın toplanması için diğer kentlerden 100 bine yakın kişinin yöreye geleceğinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, Covid-19 vaka sayısındaki artışın devam etmesi nedeniyle bu yıl kontrollerin daha sıkı yapılması talep edildi.
2 HAFTALIK KARANTİNA ÖNERİSİ
Çay Sanayicisi ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Başkanı Erdal Saral, Türkiye´de bugün artık 200 binin üzerinde test yapılma imkanı bulunduğuna dikkat çekerek, "Bölgeye çay toplamaya veya mahsulü ile ilgilenmek için gelmek isteyenler, bulundukları yerdeki yetkili makamlara müracaat ederek testlerini yaptırarak harekete geçmelidirler. Testleri negatif çıkanlar vakit kaybetmeden çay yöresine gelmeli ve 2 hafta süre ile karantinada kaldıktan sonra bahçeye girmelidirler. Karantinadan sonra çayını toplasın, satsın, ne yaparsa yapsın. Bu süreç mutlaka böyle işlemeli. Bir diğer husus da herkes kendi çayını kendi toplamalı. Geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirildi. Daha kaliteli çay elde edildi" dedi.
`KURALLAR ŞİMDİDEN İLAN EDİLMELİDİR´
Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Komisyonu Üyesi Yavuz Selim Çakıroğlu da geçen yıl aynı endişeleri yaşadıklarına, ancak yaprakların yöre halkı ve gurbetten gelenler tarafından toplanmasında sorun yaşamadıklarına söyleyerek, "Her şerde bir hayır vardır deniliyor ya, öyle oldu. Hemen hemen herkes kendi çayını kendisi topladı. Bu yıl da sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Pandemi kuralları çerçevesinde sağlık kurullarının önerileri doğrultusunda gerekenler yapılırsa hiçbir sıkıntı olmaz. Bunun için süreli karantina bile gerekiyor ise yapılabilir. Ancak uygulanacak kurallar şimdiden ilan edilmelidir" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Rize
2021-04-01 15:25:57

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