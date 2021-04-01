TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Pazarspor kendi sahasında karşılaştığı Tetiş Yapı Elazığspor’a 32 mağlup oldu.



Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Levent Gümüşdere xx, İlker Akman xx, Bedirhan Soydemir xx

Pazarspor: Mustafa x, Hüseyin x (Onur dk. 68 x), Şahinali xx, Savaş xx (İbrahim dk. 68 xx), Feyyaz xx, Emre xx, Ali Osman xx, Aykut xx, Ömercan xx, Kadir Kaan xx (Mustafa dk. 56 xx), Muhammet xx (Eren dk. 56 xx)

Tetiş Yapı Elazığspor: Ali xx, Eren xx, Ömer xx, Muhammed Düzgüner xx, Hasan xxx, Kadir Bekmezcix xx, Kadir Taşoğlu xx, Cengizhan xx (İzzet dk. 76 xxx), Selim xx (Fırat dk. 52 xx), Muhammed Ildız xxx, Görkem xx (Yusuf dk. 69 xx)

Goller: Feyyaz (dk. 31), Onur (dk. 73) (Pazarspor), Muhammed Ildız (dk.53), Hasan (dk. 90+5), İzzet (dk. 90+7)(Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı Kartlar: İbrahim (Pazarspor, Kadir, Eren (Tetiş Yapı Elazığspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.