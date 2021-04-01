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Gamze Pala'nın cinayet zanlısı: 'Sana mı kaldım' dedi, psikolojim bozuldu'

DHA

Gamze Pala'nın cinayet zanlısı: 'Sana mı kaldım' dedi, psikolojim bozuldu'


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) RİZE´nin Fındıklı ilçesinde, AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala´yı (46) aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla keserek öldüren Savaş Dalançıkar´ın (39), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı dava görüldü. Duruşmada savunma yapan Dalançıkar, "Bir ara Gamze´nin parmağında yüzük görünce ne anlama geldiğini sordum. Bana `Sana mı kaldım `dedi. Bu benim psikolojim bozdu" dedi.
Olay, 15 Nisan 2020´de, Fındıklı ilçesinde Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da boğazını bıçakla keserek, öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Tutuklanan Dalançıkar hakkında `tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.
`PARMAĞINDAKİ YÜZÜĞÜ SORDUM´
Katil zanlısı Savaş Dalançıkar, davanın görülen üçüncü duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gamze Pala'nın ailesi ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Dalançıkar, "Bir ara Gamze´nin parmağında yüzük görünce ne anlama geldiğini sordum. Bana `Sana mı kaldım` dedi. Bu benim psikolojimi bozdu. Olay günüde arkadaşlarımla alkol içerken Gamze´nin sosyal medya hesaplarına ve fotoğraflarına bakmıştım, psikolojim bozulmuştu" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Savaş Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-04-01 18:28:33

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