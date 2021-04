Doğancan İLEK / RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Zordan daha zor olan bir maç bizi bekliyor. İnanıyorum ki inşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.Spor Toto Süper Lig´in 32´nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük´ü konuk edecek Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Bülent Uygun "Antalya kampımızı çok güzel bir şekilde tamamladık. Eksiklerimizi gördük. Oynamayan arkadaşlarımızı hazırlık maçında oynattık. Birlik beraberliğimizi, birbirimize olan sevgimizi, takım ruhunu kazanma adında çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Bir tek Michalak, kampa Covid olarak gelince hemen kampın başında onu ayırdık. Onun da testleri de negatife dönmüş durumda. İkinci testi ve karantinada kalma süreci var. Onu da bitirdikten sonra inşallah aramıza katılacak ve antrenmanlara başlayacak. Bununla beraber milli takımdan dönen arkadaşlarımıza da testlerimizi yaptık. Bir tek Gökhan, geç geldiği için ona ayrı bir antrenman programı yaptık" dedi.

"BİZ BÜYÜK RİZESPOR CAMİASI OLARAK NELER YAPACAĞIMIZA BAKACAĞIZ"

Çok zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade eden Uygun, "İki maçın ödülü olarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğine ve duasına ihtiyacımız var. Bu maçı kazanarak mutlu günlerimizi devam ettirmek ve bu galibiyeti Rizespor taraftarına armağan ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Her maçta alınacak 3 puan var. Bununla beraber de rakibin kim olduğuna değil, biz büyük Rizespor camiası olarak neler yapacağımıza bakacağız. Şimdi önümüzde güçlü bir Karagümrük takımı var. Zordan daha zor olan bir maç bizi bekliyor. İnanıyorum ki inşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"MAÇIN KADERİNİ ETKİLEMEYECEK BİR HAKEM YÖNETİMİNİN OLMASINI DİLİYORUZ"

Hakem hatalarını değerlendiren Bülent Uygun "Türkiye´de 2007 yılında hakemlerin profesyonel olması gerektiğini, maaşları olması gerektiğini, sabit maaşlarıyla birlikte yönettikleri iyi maçın ardından primlerinin olması gerektiğini söylemiştim. Ayrıca hayat ve sağlık sigortaları olmasını, belli bir yaştan sonra da emekli olmalarını sağlayacak bir sistemin olması gerektiğini yıllarca söyledim. 13 yıldan beri bunu söylüyorum. Bugün itibari ile baktığımızda bizler ve futbolcu arkadaşlarımız çok yüksek para kazandığımız yerde az bir para ile işi amatörce yöneten bir hakem camiasının Türk futbolundan çok adil bir şekilde hakim olabileceğini çok düşünmüyorum. Hakemler, her maça en iyi şekilde hazırlanıp tamamen bağımsız bir şekilde hatta federasyona bile bağlı olmayan, kendi içerisinde yapılan bir sistem itibari ile kurumsallaştığı kimsenin baskısı altında kalmadan doğru bir şekilde yönetilen hakem topluluğu olacak. Herkes hata yapabilir. Bizler de taktiksel hatalar yapabiliyoruz. Önemli olan art niyetli hata yapmamaktır. Bazen de VAR´a bakıp da baktığını göremeyen var. Ona da söylenecek söz bulamıyorum. Çizgiyi yan çizen zihniyetten Allah bizi korusun. Ümit Öztürk, genç bir hakemimiz. İstikbal vaat eden, hakem camiasının önem verdiği, FIFA kokartlı bir hakem geliyor. Adil bir şekilde maçı yönetecektir. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Diğer camiaların sıkıntılı olduğunu düşündüğü hakemler var. Bana da çok hatalar yaptı. Sivasspor´da iken hakem hatasından yediğim bir golden şampiyonluğumu kaybettim. Diğer rakibimize de olmayan bir şeyi de vererek de gene bir şampiyonluğumuzu kaybettik. Ama art niyetli yaptığını düşünmüyorum. Eğer art niyetli yapan varsa sistem ona gereken cezayı verecektir. Maçın kaderini etkilemeyecek bir hakem yönetiminin olmasını Allah´tan diliyoruz" açıklamasında bulundu.

"TÜM FUTBOLCULAR COVİD AŞISI OLMALI"

Tüm futbolcuların covid-19 aşısı olması gerektiğini söyleyen Uygun "Herkese ihtiyacımız var. Futbolcumuzun terinin her damlasını ihtiyacımız var. Çok zor bir sürece giriyoruz. Bana göre Türkiye´deki bütün futbolcular Covid aşısı olmalı. Çünkü ailesine bu virüsü taşıyabiliyor veya onlardan alabiliyor. Bu süreçte zorlu bir spor yapıyorsunuz. Her maç 12-13 kilometre koşuyorsunuz. Bu hastalık, farkında olmadığınız bir ortamda size kalp krizi bile geçirtebilir. Bununla beraber, bu zorlu süreci el birliği ile güzel bir şekilde tamamlamak adına en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kazanmak adına sahada yüreğimizi ortaya koyacağız. Yetenekli olan ayaklarımızla inşallah kazanarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"UMAR VE REMY İDMANLARA KATILIYOR"

Umar Aminu ve Remy´nin sağlık durumları ile ilgili bilgi veren Uygun "Yavaş yavaş takımla birlikte idmanlarımıza alıyoruz. Antalya´da belli aralıklarla yaptık ama şu anda kuvvet, dayanıklılık, sürat ve süratte devamlılık gibi eksiklikleri var. Çünkü bir maçta 400 tane dönmeler, gitmeler, zıplamalar gibi birçok hareketler yapıyorsunuz. Siz tam anlamıyla hazır olmadan sahaya çıktığınızda eski sakatlığınızı bırakın başka bir sakatlıktan çok etkilenecek bir duruma gelebilirsiniz. O yüzden de Remy´e antrenörler eşliğinde özel antrenman programları hazırlanacak. Remy´nin en erken 15 gün, önceden hazırlanma şansı yok. Trabzon maçında belli bir hazırlık seviyesine gelmiş olur. Ondan sonraki maçlarda sakatlığı nüksetmeden sahada Remy hep birlikte izleme fırsatı olur. Ne de olsa dünya çapında bir star. Rizespor´a da büyük hizmetleri var. Bizim de ona ihtiyacımız var" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

