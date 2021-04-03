Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 32. Haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ çaprazdan Boldrin’in ortasında Scoda’yı geçen topu Baiano tamamladı ancak top savunmadan kornere çıktı.
42. dakikada sol taratan Boldrin’in ortasında Skoda’nın kafa buruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, İsmail Köybaşı x, Selim Ay xx, Monstar Talbi x, Morozyuk xx, Baiano xx, Sabo xx, Boldrin xx, Samudio xx, Djokovic x, Skoda xx
Yedekler: Tarık Çetin, Emir Dilaver, Melnjak, Meriah, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Fernando Andrade, Mithat Pala, Abdullah Durak, Tunay Torun
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Roco x, Zukavonic xx, Koray Altınay xx, Balkovec xx, Jimmy Durmaz xx, Biglia x, Castro xx, Lens x, Salibur xx, Sobiech x
Yedekler: Aykut Özer, Vegar Hedenstad, Campi, Vato Arveladze, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Ndao, Serhat Ahmetoğlu, Bertolacci, Mevlüt Erdinç
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Sarı Kartlar: İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor), Biglia (Fatih Karagümrük)
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