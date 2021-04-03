Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan Boldrin’in ceza sahasına yaptığı ortada Sabo’nun gelişine vuruşunda kaleci Viviano topu kornere çeldi.

56. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza sahasının dışından vuruşunda top az farka auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, İsmail Köybaşı x (Melnjak dk. 46 xx), Selim Ay xx, Monstar Talbi xx, Mykola Morozyuk xx (Fernando Andrade dk. 46 xx), Fabricıo Baiano xx, Erik Sabo xx (Abdullah dk. 68 x), Fernando Boldrin xx (Doğan Erdoğan dk. 89 ?), Braian Samudio xx (Tunay Torun dk. 80 ?), Damjan Djokovic x, Milan Skoda x

Yedekler: Tarık Çetin, Emir Dilaver, Yassine Meriah, Onur Bulut, Mithat Pala

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fatih Karagümrük: Emiliao Viviano xx, Enzo Roco x, Ervin Zukavonic xx, Koray Altınay x (Vegar Hedenstad dk. 74 x), Jure Balkovec xx, Jimmy Durmaz xx (Vato Arveladze dk. 84 ?), Lucas Biglia x, Lucas Castro xx, Jeremain Lens x (Alassane Ndao dk. 64 x), Yannis Salibur x (Andrea Bertolacci dk. 64 x), Artur Sobiech x (Mevlüt Erdinç dk. 84 ?)

Yedekler: Aykut Özer, Gaston Campi, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Serhat Ahmetoğlu

Teknik Direktör: David Sassarini

Kırmızı Kart: Skoda (dk. 56) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: İsmail Köybaşı, (Çaykur Rizespor), Lucas Biglia, Artur Sobiech (Fatih Karagümrük)

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