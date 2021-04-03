Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: 0-0

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Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) -

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, İsmail (Dk 46 Melnjak), Selim, Talbi, Moroziuk, (Dk. 46 Fernando), Sabo (Dk 68 Abdullah), Fabricio, Djokovic, Boldrin (Dk 89 Doğan), Samudio (Dk 81 Tunay), Skoda

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Roco, Zukanovic, Koray (Dk 74 Vegar Hedenstad), Balkovec, Jimmy Durmaz, Biglia, Castro, Lens, Ndao, Salibur (Dk 63 Andrea Bertolacci), Sobiech

SARI KARTLAR: İsmail Köybaşı, Milan Skoda (Çaykur Rizespor) Lucas Biglia, Artur Sobiech (Fatih Karagümrük)

KIRMIZI KART: Dk. 56 Milan Skoda (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

13´üncü dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Samudio'nun vuruşunda, kaleci Viviano direk dibinde topu kontrol etti.

18´inci dakikada Çaykur Rizespor, Montassar Talbi ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullandı. Talbi´nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

25´inci dakikada sağ çaprazda Salibur'un düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Balkovec'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.

28´inci dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Viviano'yu geçen top yandan az farkla auta gitti.

42´nci dakikada Çaykur Rizespor'un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda, Boldrin'in ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

52´nci dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jure Balkovec'in ceza sahasına vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.

67´nci dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda top yanda dışarı çıktı.

79´uncu dakikada Lucas Biglia´nın ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta topu defans uzaklaştırdı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK

2021-04-03 18:24:42



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