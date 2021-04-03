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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçının ardından

DHA

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçının ardından


Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, golsüz berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası "Önümüzde kazanılması gereken birçok puan var, birçok maç var. Takımımızla birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.
Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü David Sassarini açıklamalarda bulundu.
BÜLENT UYGUN: ÇOK İYİ BİR MÜCADELE VERDİĞİMİZE İNANIYORUM
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, güçlü bir takıma karşı fazla pozisyon vermeden oynadıklarını belirterek, "40 dakika, 10 kişi oynadığımız bir maçta hakem Hakan Ceylan VAR´da dirseğine vuran pozisyonu göremeyen, gördüğünü de verdirmeyen bir sürecin içerisinde penaltımız verilmedi. Sabo ile girdiğimiz bir pozisyonda kaleci muhteşem bir şekilde şutu çıkarttı. Rakibe çok tölerans tanındığı bir ortamda gene de çok iyi bir mücadele verdiğimize inanıyorum. Taktiksel ve sistemsel olarak mecburen oyunun içerisinde kazanma adına bunu başarabilirdik. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Daha önümüzde kazanılması gereken birçok puan var, birçok maç var. Takımımızla birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
DAVID SASSARINI: DAHA İYİ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM
Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü David Sassarini ise kararlılıkları ve cesaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek "Zor bir maç oldu. Rakibin kontra atak silahı çok kuvvetli ve kanat oyuncuları çok hızlı. Skoda ve Boldrin çok iyi oyuncular. Biz 10 gün gibi kısa bir sürede çok iyi iş başardık. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Özellikle ofansif tarafta biraz daha çalışmamız gerek. Bu kısa sürede başardığımız işin genel durumundan çok mutluyuz. Hatalarımız üzerinde daha fazla çalışacağız ve gol pozisyonlarımız olacak. Göreceksiniz ki bir sonraki maça kadar bu hatalarımıza daha çok çalışmış olacağız. Gol sayımızı ve pozisyonlarımızı arttırmış olacağız" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bülent Uygun'un açıklamaları
-Davıd Sassarini'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK
2021-04-03 19:32:07

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