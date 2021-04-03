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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Hakem maçı katletti

DHA

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Hakem maçı katletti


Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrası "Hakem bana göre bu maçı katletti. Maç güzel başlamıştı, gayet güzel gidiyordu ama nihai sonucunu hep beraber gördük maçı rezil etti, gitti" dedi.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada orta hakem Ümit Öztürk´e yönelik eleştirilerde bulundu. Kartal, "Olmayan yerde kart vermek doğru bir şey mi? Bu hakem bana göre bu maçı katletti. Maç güzel başlamıştı, gayet güzel gidiyordu ama nihai sonucunu hep beraber gördük maçı rezil etti, gitti. Bana göre böyle hakemlerin bu işleri yapmaması lazım. Federasyon ne yapıyor nasıl yapıyor neye bakıyor bilmiyorum" diye konuştu.
"BEN KURULLARI TANIMIYORUM"
Merkez Hakem Kurulu´nun hakem belirlemelerinin açık olması gerektiğini ifade eden Kartal, "Bilemiyoruz kurul neye göre karar veriyor. Hangi hakemin puanı nedir, bilmiyoruz.  Hangi hakemi nereye veriyor, neye göre veriyor, kurayla mı veriyorlar rastgele mi veriyorlar bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bu işlerin açık olması lazım. Yani bir hakem buraya geliyorsa neden geldiğinin de bir nedeni olması lazım. Birileri yazıyor, o hakem buraya, bu hakem şuraya diye neye göre belirliyorsunuz? Bunların bir an önce açıklığa kavuşması lazım. Ben kurulları tanımıyorum. Bir federasyon yönetimi var. Bu işi yönetim yönetmeli ve doğruları karar vermeli. Kulüplerin hepsinin de kendi kulübü olduğunu kabul edecek. Kaç tane kulüp varsa federasyonun kulübüdür. Bunları böyle kabul etmek kaydıyla hakemini o şekilde atayacak. Maçların adil yönetilmesi lazım. Adil bir federasyonun olması lazım" ifadelerini kullandı.
"BEN BU İŞİ BİLMİYORUM DE"
İki takımın da maça güzel başladığını söyleyen Kartal, "Neticede biri galip gelebilirdi bunda bir sakınca yok. Bu müsabakada 3 seçenek zaten var.  Ama burada hakemin oyuna bu şekilde müdahalesiyle problemler sıkıntılar çıkıyor. Gayet güzel seyrettiğimiz müsabaka katledildi. Hakemliği yapamayacaksan 'ben bu işi bilmiyorum' de çıkma sahaya. Olmaz böyle şey. Bu hakem bugün bu işi beceremedi. İnşallah başka görev verildiğinde başka birinin sıkıntısı olmaz" şeklinde konuştu.`BANA GÖRE 2 PUANI KAYBETTİK´Kartal, "Biz eğer kırmızı kart yemeseydik o şevkle 3 puan alırdık.  Bizim düşüncemizde öyleydi hocamızın söylemi de öyleydi. Futbolcularımızla da konuştuk bizim hedefimiz 3 puandı. Ama burada biz hakem yüzünden 2 puanı kaybettik.  Önümüzdeki iki maç içinde inşallah iyi hakemler düşer diyorum.  Hakem hataları olmaz güzel bir maç izleriz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hasan Kartal açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK
2021-04-03 19:46:35

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