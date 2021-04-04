Yıkılan binanın enkazı altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selman KUTLU/RİZE, (DHA)- RİZE´de, kentsel dönüşüm kapsamında riskli bir binanın kontrollü yıkımı yapılırken, işçi bina enkazının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, kamera görüntülerine anbean yansıdı.

Rize'de şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanına yıllar önce inşa edilen binalar korozyon nedeniyle riskli duruma geldi. Kentte 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Riskli yapıların yıkımı yapıldığı sırada tehlikeli anlar yaşandı. Bir görevli kontrollü yıkılan binalardan birinin enkazı altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. O anlar kamera görüntülerine yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Rize Selman KUTLU

2021-04-04 17:58:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.