Eve giren tilkiyi elleriyle besledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emirhan PEHLİVAN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde Muammet Ermiş, yayla evine giren tilkiye yiyecek verdi.

Çamlıhemşin ilçesinde karla kaplı Galer Düzü yaylasında aç kalan tilki, yiyecek bulmak için Muhammet Ermiş'in evinin önüne geldi. Evinin avlusunda tilkiyi elleriyle besleyen Ermiş, "Acaba peynir mi versek, yoksa bol tereyağlı mıhlama mı yapsak" diyerek espri yaptı. Tilki yiyecekleri yedikten osnra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Emirhan PEHLİVAN

2021-04-05 13:10:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.