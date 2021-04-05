Eve giren tilkiyi elleriyle besledi

Emirhan PEHLİVAN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde Muammet Ermiş, yayla evine giren tilkiye yiyecek verdi.
Çamlıhemşin ilçesinde karla kaplı Galer Düzü yaylasında aç kalan tilki, yiyecek bulmak için Muhammet Ermiş'in evinin önüne geldi. Evinin avlusunda tilkiyi elleriyle besleyen Ermiş, "Acaba peynir mi versek, yoksa bol tereyağlı mıhlama mı yapsak" diyerek espri yaptı. Tilki yiyecekleri yedikten osnra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Emirhan PEHLİVAN
2021-04-05 13:10:26
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