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Rize´de otomobilde 8 tabanca ele geçirildi; 3 tutuklama

DHA

Rize´de otomobilde 8 tabanca ele geçirildi; 3 tutuklama


Doğancan İLEK/ RİZE (DHA)RİZE´de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, özel bölmeye gizlenmiş 8 tabanca ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, aracın vites kolunun altındaki özel bölmenin yanı sıra farklı yerlere saklanmış 8 adet el yapımı tabanca, 8 şarjör ve 29 fişek ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden H.B., V.T., C.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Doğancan İLEK
2021-04-05 16:49:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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