Rizeli astronotlar sosyal medyada ilgi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rizeli astronotlar sosyal medyada ilgi görüyor

DHA

Rizeli astronotlar sosyal medyada ilgi görüyor


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE´de kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takan 4 genç, kendilerini astronota benzeterek kısa videolar çekiyor. Uzay hayali kuran gençlerin, Türkiye Uzay Ajansı´ndan gelecek telefonu beklerken NASA´dan gelen telefon çağrılarına cevap vermedikleri video, sosyal medyada ilgi görüyor.
Rizeli Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak (23), kıl çorap ve lastik ayakkabı ile arıcı kıyafeti ve beyaz bezle sarılı motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzetti. Gençler, hiç konuşmayan astronot rolü ile videolar kayda almaya başladı. Görüntülerde uzaya çıkmayı hedefleyen ve babaannesi ile vakit geçiren astronot, Türkiye Uzay Ajansı´ndan gelecek telefonu beklerken NASA´dan gelen telefon çağrılarına ise cevap vermiyor. Babaannesi ise uzaya çıkamayan astronotu `Üzülme seneye çıkarsın´ diye teselli ediyor. Uzay meraklısı gençlerin videoları, sosyal medyada ilgi görüyor. Gençlerin videolarını Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaştı.
`ASTRONOT, DÜNYADAKİ AÇLIK VE SAVAŞLARA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYOR´
Mehmet Akif Sipahioğlu, arkadaşlarıyla kültür sanat dergisi hazırladıklarını belirterek, "Dergimizin ilk sayısının kapağında bir astronot kullandık. Kolunda atmacayla dünyaya bakan bir astronot. Dünyadan şikayetçi, dünyadaki açlık, savaş ve yoksulluk dolayısıyla gökyüzüne çıkmak istiyor. Gökyüzüne çıkana kadar burada yaşadıklarını, duygu dünyasını videolarla anlatmaya çalışıyoruz. Uzaya çıkma amacını gerçekleştirirken de aklıselim insanlara ihtiyacı var. Burada babaannemiz devreye giriyor, onu yönlendiriyor. Astronot kadar, babaannemiz de çok dikkat çekti. Babaannemiz ilk başlarda zorlansa da şimdi doğaçlama her şeyi yapıyor. O da astronotumuzu çok sevdi" dedi.
`TÜRKİYE UZAK AJANSI´NDAN TELEFON GELİRSE KONUŞACAK´
Astronotun hiç konuşmadığını, gizemli bir karakter olduğunu belirten Sipahioğlu, "Yöreye ait olduğu için astronota kıl çorabı giydirdik, uzaya çıkarsa uzay soğuk olur, üşümez. Gerçek bir astronot kıyafeti kullansaydık bu kadar ilgi görmezdi. Biz elimizdeki imkanları değerlendirdik, motor kaskı, arıcı kıyafeti, kıl çorap, kara lastikle bir astronot çıkardık. Astronotumuz çok dertli, amacı dünyadaki açlık ve savaşa dikkat çekmek. Bunun çözümünün de Türkiye'den geleceğini biliyor. Bu yüzden NASA'dan gelen telefonları açmıyor, Türkiye Uzay Ajansı'ndan telefon bekliyor. Astronot gizemli bir karakter. O yüzden hiç konuşmuyor, konuşmadan işlerini halletmeye çalışıyor. Türkiye Uzay Ajansı´ndan bir telefon gelirse o zaman konuşacak. Biz bu videoları hazırlarken bu kadar ilgi göreceğini düşünmedik. Selçuk Bayraktar kendi sayfasında bizi paylaştı. Artık çok güzel geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.
`UZAYA GİTMEK İSTİYOR, İZİN VERMİYORUM´
Astronota yardımcı olan babaanne Mukaddes Sipahioğlu da, "Torunlarım istiyor. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Beyaz kıyafetli adam geliyor, benimle de hiç konuşmuyor. Buralarda ne arıyor bilmiyorum. Belki de çaylıkları ölçmeye geldi. Bizim kıl çorapları da giymiş, kara lastikleri de takmış ayağına gezip, duruyor. Uzaya gitmek istiyor, izin vermiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-04-06 12:50:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize´de otomobilde 8 tabanca ele geçirildi; 3 tutuklama
YEREL HABERLER Rize´de otomobilde 8 tabanca ele geçirildi; 3 ...
Rize'de otomobilin gizli bölmesinden ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Rize'de otomobilin gizli bölmesinden ruhsatsız ...
Eve giren tilkiyi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Eve giren tilkiyi elleriyle besledi
Rize´de vakalar arttı, yeni karantina tedbirleri geldi
YEREL HABERLER Rize´de vakalar arttı, yeni karantina tedbirleri ...
Yıkılan binanın enkazı altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Yıkılan binanın enkazı altında kalmaktan saniyelerle ...
Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesi çay bahçelerinde hazırlıklar başladı Yaş çay sezonunun açılmasına ortalama 50 gün kala Rizeliler, bakım ve budamalar için çaylıklara girdi
YEREL HABERLER Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesi çay ...
Doğu Karadeniz´de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz´de çay üreticilerine kısıtlama ...