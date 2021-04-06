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Türk denizci, Fransa'da iş kazasında öldü

DHA

Türk denizci, Fransa'da iş kazasında öldü


Selay SAYKAL/RİZE, (DHA)FRANSA'da, liman sahasında Sümela Seaways gemisinde yük boşaltma işlemi sırasında iş makinesinin altında kalan denizci Halit Yılmaz (41), hayatını kaybetti. Rize'nin İyidere ilçesi nüfusuna kayıtlı denizcinin cenazesi, otopsinin ardından Türkiye'ye gönderilecek.  
Olay, 4 Nisan'da, Fransa'nın Sete Limanı'nda meydana geldi. Danimarkalı DFDS şirketine ait Sümela Seaways yük gemisinde güverte lostromosu olarak 10 yıldır görev yapan Halit Yılmaz, yük boşaltılırken iş makinesinin altında kaldı. Türk denizci olay yerinde hayatını kaybetti. Rize'nin İyidere ilçesi nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, Fransa'da yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderilecek.
'MAKİNE OPERATÖRÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞ'
Türkiye Denizciler Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Necdet Öksüz, "Yaşanan korkunç bir olay. Fransa'da TIR yüklemesini liman görevlileri yapıyor. TIR'ları çeken ağır makine operatörü görevli arkadaşı görmemiş ve ezmiş. Bu kişi olaydan sonra alkollü olduğu için kaçmış ama yakalanmış. Sendika olarak sürecin takipçisi olacağız. Arkadaşımıza rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / İyidere Selay SAYKAL
2021-04-06 16:58:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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