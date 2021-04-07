Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı kalp krizi geçirdi

– Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı, Rize'nin Ardeşen ilçesindeki konutunda aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiğini tespit edilen Yardımcı, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yardımcı'nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
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