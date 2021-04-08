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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülent Uygun: “Çekişmeli bir maça çıkacağız”

İHA

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Sahada yüreğimizi ortaya koyarak kazanmak istediğimiz maç bizi bekliyor. Çekişmeli bir maça çıkacağız" dedi.

Bülent Uygun: “Çekişmeli bir maça çıkacağız”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Sahada yüreğimizi ortaya koyarak kazanmak istediğimiz maç bizi bekliyor. Çekişmeli bir maça çıkacağız” dedi.
Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesinde açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun iyi bir takıma karşı oynayacaklarını dile getirerek, "Kolay gibi gördüğünüz bir maçta çok zorlanırsınız, istediğinizi alamazsınız ya da zor gördüğünüz maçtan farklı sonuçlar alabilirsiniz. Güzel tarafı şu Karadeniz insanını anlatmamıza gerek yok. Takımlarımızın arasında rekabetimiz her zaman olacaktır. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biz de biliyoruz. Oyun formatında, özellikle oyunu kurma anlamında Abdullah Avcı hoca geldikten sonra tamamen oyun anlayışında ve planlaması değişen bir Trabzonspor’u son haftalarda hep beraber gördük. Onun için zor ama çekişmeli; bunula birlikte bizim üç puanı alabileceğimiz gerek sistem gerek taktiksel sahada savaşarak yüreğimizi ortaya koyarak kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

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Oynayacakları maçta daha farklı bir Rizespor olacağını dile getiren Uygun, “Eksiklerimiz evet var. Gerek koronadan, gerek sakatlıktan dolayı eksikliklerimiz var. Benim futbolcu kardeşlerim kim oynarsa görevini layıkıyla yerine getirerek, benim arzuladığım, gerek taktik, gerek oyun anlayışı olarak kazanma arzusu adına sahada bütün mücadelesini Rizespor taraftarına yakışır bir şekilde verecektir. Son maç 40 dakikayı 10 kişi oynanması, iki gün sonra gidip deplasmanda maç oynamak, havada bir türbülans yaşadık. Onunla birlikte etkilenmiş bir takımımız oldu. Rotasyonda oynattığım bazı arkadaşlar tam istediğim performansı vermemekle birlikte oynayan arkadaşlar da saha içerisindeki yaşadığı antrenman eksikliklerini hep beraber gördük. İki tane istemediğimiz gol yiyerek mağlup ayrıldık. En azından oyun sisteminde oynayacak futbolcularımızı belirlemiş olduk. İnanıyorum ki bu maçta daha farklı bir Rizespor'u sevenlerimize izleteceğiz” şeklinde konuştu.

"Remy bir iki haftaya hazır olacaktır"
Remy’nin özel bir futbolcu olduğunu söyleyerek konuşmalarına devam eden tecrübeli teknik adam, “Loic Remy Championship'te şampiyonluk yaşamış, bize de oynadığı süreçlerde çok büyük katkı sağlamış çok özel bir futbolcu. Ama maalesef yaşadığı sakatlık, özellikle kasık bölgesinde yaşadığı sakatlığın çabuk toparlanması zor. Gene de çok istekli ve arzulu. Biz bu maça bile götürmeyecektik, kendisi özellikle geldi. İlk 11 için, 90 dakika performansı için hazır değil ama zamanla oynata oynata 12 hafta içerisinde hazır olacaktır. Ondan sonra golleri ve takımdaki anlayışı ile bize katkı sağlayacaktır” dedi.

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