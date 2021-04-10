Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı



Abdullah UZUN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde düşen çığ nedeniyle 5 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, 4 saat süren çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Çamlıhemşin ilçesi Çat Vadisi grup yolunun Sudüşen mevkisinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Çığ nedeniyle 5 köyün yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çamlıhemşin İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 3 metreye ulaşan kar kütlelerini iş makineleriyle temizledi. Ekipler, 4 saat süren çalışma ile yolu yeniden ulaşıma açtı.

Kale Köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu, "Her yıl bu bölgede çığ düşüyor. Ekiplerin mücadelesi ile yol ulaşım açılıyor. 5 köye hizmet veren bu yola mutlaka çığ tüneli yapılması gerekir. Yoksa bu her yıl devam edecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Abdullah UZUN

2021-04-10 12:48:25



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