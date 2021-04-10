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750 bin liralık aracı 'itfaiye hizmeti' diye vergisiz alan başkan: İllegal durum yok

DHA

750 bin liralık aracı 'itfaiye hizmeti' diye vergisiz alan başkan: İllegal durum yok


Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE´nin Çayeli Belediyesi'nce itfaiye teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere 750 bin liralık otomobil, KDV, ÖTV ve MTV´den muaf 280 bin liraya satın alındı. Sosyal medyada 'lüks' eleştirileri yapılan otomobil, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin ihtiyacı doğrultusunda, üzerindeki `itfaiye öncü aracı´ yazısı çıkarılıp, makam aracı yapıldı. Vergisiz araç alabilme haklarını kullandıklarını belirten Çiftçi, "'Vergi mi kaçırdınız?' gibi şeyler söyleniyor. Devlet bize 750 bin lira hibe para gönderiyor. 280 bin liralık aracın geri kalan 500 bin lirasını vergi olarak iade etmenin çok da mantığı yok. 'İtfaiye öncü aracı' adı altında vergisiz alabilme şansımız var, biz de bunu kullandık. İllegal durum yok" dedi.
Çayeli Belediyesi bünyesine alınan otomobil, sosyal medyada 'lüks' tartışmalarına neden oldu. İtfaiye teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere 750 bin lira değerindeki otomobil, KDV, ÖTV ve MTV´den muaf olarak 280 bin liraya satın alındı. Otomobil, kaputunun üzerine `itfaiye öncü aracı´ yazılarak, belediye binası önüne çekildi. Belediye görevlileri, daha sonra önündeki yazıyı söküp, aracı temsil ve ağırlama hizmetlerinde kullanmaya hazır hale getirdi. 
'ŞANTİYE ŞEFİNİN ARACINI KULLANIYORDUM'
Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, makam aracı olmadığını ve görev süresince şantiye şefinin otomobilini kullandığını söyledi. Çiftçi, "Gittiğim birçok yerde `Belediyeyi bununla mı temsil ediyorsun´ diye tenkit ediliyorum. 2 yıldır da belediyemizin borç yükü varken, öz bütçesini bu işlere harcamak istemedik, istemiyoruz. Belediyemize, devletimizin gönderdiği 750 bin lira hibe para ile ekskavatör ve itfaiye öncü aracı aldık. İtfaiye öncü aracını da belediyenin kamu hizmetlerini görecek makam aracı olarak kullanmak amacıyla temin ettik" diye konuştu. 
`İTFAİYE ÖNCÜ ARACINA DA PEK BENZEMİYOR´
Devlet kaynaklarından belediyeye hibe gönderilen ödenekle 'itfaiye öncü aracı' adı altında otomobili aldıklarını belirten Başkan Çiftçi, şunları söyledi: 
"Gerçi pek itfaiye öncü aracına da benzemiyor. 750 bin liralık araç. 280 bin lira ücret ödeyerek aldık. Bu araç 'itfaiye öncü aracı' adı ile alındı. ÖTV, MTV, KDV gibi vergileri vermiyoruz. 750 bin liralık aracı bu vergileri vermediğimiz için 280 bin liraya aldık. Belediyemizin ihtiyacı olan bir araç. `750 bin liralık aracı 280 bin liraya aldınız, vergi mi kaçırdınız?´ gibi şeyler söyleniyor. Devlet bize 750 bin lira hibe para gönderiyor, 280 bin liralık aracın geri kalan 500 bin lirasını vergi olarak iade etmenin çok da bir mantığı yok. 'İtfaiye öncü aracı' adı altında vergisiz alabilme şansımız var, biz de bunu kullandık. Burada illegal bir durum yok. Muayeneden geçerken üzerinde o yazıların da olması gereken araç, temsil ve ağırlamada kullanılacak. Burada asıl olan belediyeye, kamuya ait malın kişisel işlerimizde kullanılmamasıdır. Benim ailemin, çocuklarımın ya da kendimin özel işlerinde bu aracı kullanmamam önemlidir."DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ
2021-04-10 14:33:12

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