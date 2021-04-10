Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0



Tolga SAĞLAM/RİZE,(DHA) -STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

ÇAYKUR RİZESPOR: TarıkMoroziuk, Selim, Talbi, İsmailYasin(Dk.81 Michalak), DjokovicBaiano(Dk.60 Sabo), Boldrin(Dk.89 Abdullah), Samudio(Dk.89 Fernando)Skoda(Dk.60 Remy)

TRABZONSPOR: UğurcanHüseyin, Edgar, Hugo, MarlonBaker, Abdulkadir Parmak(Dk.81 Berat)Flavio, Bakasetas, Yunus(Dk.28 Yusuf)(Dk.89 Hosseini)Djaniny

KIRMIZI KART: Dk.86 Hugo (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Baiano, Selim, İsmail (Çaykur Rizespor)Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)Süper Lig'in 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takımda ligdeki galibiyet özlemini üç maça çıkardı.

5´inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas´ın doğrudan kaleye gönderdiği şutu Tarık son anda kornere çeldi.

13´üncü dakikada Yunus´un ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği şutu Tarık kontrol etti.

31´inci dakikada Falvio´nun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Tarık son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

34´üncü dakikada Djokovic´in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut yandan dışarıya çıktı.

35´inci dakikada Bakasetas´ın ceza sahası yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği şutu Tarık son anda kornere çeldi.

47´nci dakikada Djaniny ceza sahasına girdikten sonra sağ kanattan şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

52´nci dakikada Baiano sağ kanattan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

56´ncı dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Boldrin´in kaleye gönderdiği topu Uğurcan uçarak kontrol etmeyi başardı.

57´nci dakikada Abdulkadir´in sağ kanatta ceza sahası son çizgisinden ön direğe çıkardığı pası Djaniny gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

58´inci dakikada sağ kanattan Yusuf´un penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Djaniny´in kafa vuruşunda Tarık son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84´üncü dakikada Baker´ın uzaktan kaleye gönderdiği şut az farkla yandan dışarıya çıktı.

86´ncı dakikada Hugo Michalak´a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.

90+1´inci dakikada Djokovic´in uzaktan kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Rize Tolga SAĞLAM

2021-04-10 17:59:42



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