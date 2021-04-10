Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Boldrin orta sahadan aldığı topu Baiano’ya aktardı. Ceza sahasının içerisine kadar girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Baiano’nun vuruşunda top auta çıktı.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Yusuf’un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Djaniny’nin şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

90+2. dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuran Dokovic’in şutunda top direkten döndü.



Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx, Selim xx, Talbi xx, İsmail xx, Dokovic xx, Yasin xx (Michalak dk. 80 ?), Baiano xx (Sabo dk. 60 x), Boldrin xx (Abdullah dk. 89 ?), Samudio xx (Fernando dk. 89 ?), Skoda xx (Remy dk. 60 x)

Yedekler: Can Ceylan, Tunay, Onur, Melnjak, Meriah

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, V. Hugo x, Edgar xx, Rodrigues xx, Da Silva xx, Lewis Baker xx, Anastasios Bakasetas xx, Abdulkadir Parmak x (Berat dk. 81 ?), Yunus x (Yusuf Sarı dk.28 x Hosseini dk. 89 ?), Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Ahmetcan, , Safa, Hakan,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Baiano, Selim, İsmail (Çaykur Rizespor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

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