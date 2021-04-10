Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Boldrin orta sahadan aldığı topu Baiano’ya aktardı. Ceza sahasının içerisine kadar girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Baiano’nun vuruşunda top auta çıktı.
58. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Yusuf’un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Djaniny’nin şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.
90+2. dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuran Dokovic’in şutunda top direkten döndü.

Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx, Selim xx, Talbi xx, İsmail xx, Dokovic xx, Yasin xx (Michalak dk. 80 ?), Baiano xx (Sabo dk. 60 x), Boldrin xx (Abdullah dk. 89 ?), Samudio xx (Fernando dk. 89 ?), Skoda xx (Remy dk. 60 x)
Yedekler: Can Ceylan, Tunay, Onur, Melnjak, Meriah
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, V. Hugo x, Edgar xx, Rodrigues xx, Da Silva xx, Lewis Baker xx, Anastasios Bakasetas xx, Abdulkadir Parmak x (Berat dk. 81 ?), Yunus x (Yusuf Sarı dk.28 x Hosseini dk. 89 ?), Djaniny xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Ahmetcan, , Safa, Hakan,
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Baiano, Selim, İsmail (Çaykur Rizespor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0
Trabzonspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk ...
750 bin liralık aracı 'itfaiye hizmeti' diye vergisiz alan başkan: İllegal durum yok
YEREL HABERLER 750 bin liralık aracı 'itfaiye hizmeti' diye vergisiz ...
Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı
YEREL HABERLER Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik  
YEREL HABERLER Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik  
Bülent Uygun: “Çekişmeli bir maça çıkacağız”
YEREL HABERLER Bülent Uygun: “Çekişmeli bir maça çıkacağız”
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: Kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: Kazanmak ...
Rize'de büyük risk, yıkımda ortaya çıktı
YEREL HABERLER Rize'de büyük risk, yıkımda ortaya çıktı
'Rizeli astronotlar' üne kavuştu; Rusya´dan davet geldi
YEREL HABERLER 'Rizeli astronotlar' üne kavuştu; Rusya´dan davet ...