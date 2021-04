Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından

Bülent Uygun: Kazanmak için her şeyi yaptıkAbdullah Avcı: Oyundan memnunum ama skordan memnun değilimTolga SAĞLAM / RİZE,(DHA)Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak olmadığını, kalan 8 maçta takımı yukarılara taşımaya çalışacaklarını söyledi.

Üç günde bir maç trafiğinin zorluğunu yaşadıklarını belirten Bülent Uygun, "Trabzonspor maçını kazanma adına değişik bir taktikle sahaya çıktık. Özellikle geçiş oyunları ile, Trabzonspor'un geçen hafta ürettiği gol pozisyonlarına bakınca hem onları kapatmak hem de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak üç puan almak için mücadele ettik. Rakibimize bir, iki pozisyon dışında çok fazla pozisyon vermedik. İstediğimiz oyun anlayışını sahaya yansıtarak kazanmak için her şeyi yaptık. Maç bir nevi taktik savaşı şeklinde geçti. Hocamızın yaptığı, bizim yaptığımız hamlelerde golü bulabilsek 6-7 yıldır kendi evimizde kazanamamış olmanın verdiği üzüntüyü ortadan kaldırmış olacaktık ama olmadı. Oyuncularımızı saha içindeki performans ve kazanma hırsından dolayı tebrik ediyorum. Haftalardır Covid-19 nedeniyle 15 oyuncunun yaşadığı sendrom, sakatlıklara bağlı eksikler elimizi kolumuzu bağlıyor. Gelecek bir ay içinde 8 tane değerli maç var. O maçlara en güzel şekilde hazırlayıp Rizespor'u yukarılara taşımaya çalışacağız" diye konuştu.

ABDULLAH AVCI: OYUNDAN MEMNUNUM AMA SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM

ABDULLAH AVCI: OYUNDAN MEMNUNUM AMA SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM

Skordan memnun olmadığını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, "Bugün oyunun teknik analizini yaptığımızda rakibin özellikle rakip arkasına attığı toplar ve kenar ortalarıyla bir geçiş takımı. Son zamanlarda kadro kalitesinde iyi oyuncuları oldu. Olumlu veya olumuz sonuçları vardı. Bizde oyun olarak gelişirken skor olarak özellikle son 3 haftadır oyundaki üstünlüğümüzü skora yansıtamıyoruz, bu bizi mutsuz ediyor. Oyunu geliştirirken skoru da geliştirmemiz gerekiyor. Son 3 haftada saha içinde oyuncularım hemen hemen her şeyi denediler. Bugün sakatlıkların fazla olmasından dolayı biraz daha fazla orta saha oyuncusu ile çıkmak zorunda kaldık. Sezonun geç kapandığı, erken açıldığı, takım sayısının çoğaldığı bir süreçteyiz. Oyun olarak gelişiyoruz ama skor olarak mutlu değiliz. Çünkü burası Trabzonspor. Yukarıdaki boşluk ve hedef neyse, maksimum puanı almak istiyoruz. Nwakaeme ve Ekuban´ın olamaması hamle şansımızı da elimizden alıyor. Hafta sonu olmaları bizi mutu edecek. Onun takibini yapacağız. Oyuncu sokup çıkarmak adetim değildir ama Yusuf´u çıkarmamdaki sebep eksik kalmıştık. Rakibin direk oyunları, yüksek topları, kenar ortaları ve duran toplarından dolayı onu oyundan almak zorunda kaldım. Sadece taktikseldi. Oyun bir yere kadar tatmin edecek ama 3 haftadır skor alamıyoruz. Trabzonspor´un kazanması lazım" ifadelerini kullandı.

-Abdullah Avcı´nın açıklamaları

-Bülent Uygun´un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Tolga SAĞLAM

