Çaykur Rizespor beraberliği sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oyun olarak gelişiyoruz ama skor olarak mutlu değiliz” dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Son 3 haftada saha içinde oyuncularım hemen hemen her şeyi denediler ama bugün sakatlıkların fazla olmasından dolayı biraz daha fazla orta saha oyuncusu ile çıkmak zorunda kaldık. Sezonun geç kapandığı, erken açıldığı, takım sayısının çoğaldığı bir süreçteyiz. Bunun verilerini sezon sonu bütün takımlar değerlendirecektir. Oyun olarak gelişiyoruz ama skor olarak mutlu değiliz. Çünkü burası Trabzonspor. Yukarıdaki boşluk ve hedef neyse, maksimum puanı almak istiyoruz. Nwakaeme ve Ekuban’ın olamaması hamle şansımızı da elimizden alıyor. Hafta sonu olmaları bizi mutu edecek. Onun takibini yapacağız. Oyuncu sokup çıkarmak adetim değildir ama Yusuf'u çıkarmamdaki sebep eksik kalmıştık. Rakibin yüksek topları, kenar ortaları ve duran toplarından dolayı onu oyundan almak zorunda kaldım. Sadece taktikseldi. Oyun bir yere kadar tatmin edecek ama 3 haftadır skor alamıyoruz. Trabzonspor'un kazanması lazım” şeklinde konuştu.

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