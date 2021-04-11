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Rize'de kısıtlamada 'tahtalı kayak' eğlencesi

DHA

Rize'de kısıtlamada 'tahtalı kayak' eğlencesi


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE'de bulunan Meşeköy'de her yıl yağan kar ile 7'den 77'ye birçok kişi, yörede 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyor. Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan ve dik yamaçlarda saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşan tahtalarla kayan köylüler, kısıtlama günlerinde gelen bahar mevsiminde hala karla kaplı doğal pistlerde kayak heyecanı yaşıyor.
İkizdere'nin Meşeköy köyünde yıllarca ulaşım aracı olarak kullanılan tahta kayaklar eğlence aracı oldu. Köy sakinleri 'üzme tahtası' olarak bilinen ancak günümüzde köyün eski adı Petran'dan esinlenerek 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayağa başladı. 7'den 77'ye herkesin kayak yaptığı köyde 'petranboard' artık kış aylarının eğlence aracı oldu. Yıllardır devam eden geleneği yaşatan ve dik yamaçlarda saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşan tahtalarla kayan köylüler, kısıtlama günlerinde gelen bahar mevsiminde hala karla kaplı doğal pistlerde kayak yapmanın heyecanı yaşıyor.
MALİYETİ 50 TL
Kar toplamaması için uçları dikleştirilen tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diğer elinde önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipi tutarak kayıyor. Yaklaşık 50 TL'ye maledilen tahtaları ellerine alan köylüler snowboard ustalarına taş çıkarıyor. Dengesini kaybeden ve hızını alamayanlar da karda düşüyor, sonrasında yeniden kalkarak yoluna devam ediyor. 
TEPELERE ÇIKAMAYAN KÜÇÜK YAMAÇLARDA KAYIYOR
Zirveye tırmanmayı göze alamayan Emine Havuz (61) evinin yanındaki küçük yamaçta yeteneklerini sergiliyor. Köyün gençleri ile kayan Havuz, "Eskiden çok kalabalıktık, köyün kızları ile kayar çok eğlenirdik. Şimdi kimse kalmadı. Ben de yine ufak ufak kayarak eski günleri yad ediyorum. Gençlerin ilgisi beni mutlu ediyor. Bizim üzme tahtası onların petranbordu oldu. Geleneğimiz artık onlarla yaşayacak" dedi.
'ÜZME TAHTASI OLDU PETRANBOARD'
Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı da petranboard şenlikleri ile köylerindeki geleneği her yere duyurduklarını belirterek, "Köyümüzde yıllarca ulaşım aracı olarak kullanılmış. Büyüklerimiz üzme tahtası adını verdikleri bu kayakla kışın köyün altındaki merkeze kayarak inip alışverişlerini yapıp yukarı çıkıyorlardı. Zamanla yollar yapıldı, üzme tahtası eğlence aracı olmaya başladı. Biz de bu geleneğimizi Türkiye duyurabilmek için 'petranboard' adını verdik. Petranboard'un namı yabancı sporculara kadar ulaştı. Biz bu geleneğin yeni nesillere aktarılabilmesi için kayak yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 
'BİZİMLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK'
Muhammed Havuz, "Biz petranboardla büyüdük. Büyüklerimizi kayarken izledik, öyle öğrendik. Biz bunu spor için, eğlenmek için yapıyoruz ama atalarımız senelerce ulaşım aracı olarak kullanmış. Şimdi bizimle beraber onların üzme tahtası bizim petranboardımız yaşamaya devam edecek" dedi.
Kasım Havuz ise "Yan yana birleştirdiğimiz iki tahta ip, bir değnekle karın üzerinde muhteşem şeyler yapıyoruz. Biz bunun spor olduğunu bilmezdik işimiz kolaylaşsın diye ulaşım aracı olarak kullanırdık. Şimdi bakıyorum gençler bununla eğleniyor. Uzaktan yakından herkes artık bu tahtayı tanıdı. Biz de zaman buldukça 50 TL'ye mal ettiğimiz tahtamızı elimize alıyoruz, çıkıyoruz tepelere, artık eğlenmek için kayıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞDoğancan İLEK
2021-04-11 09:47:28

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