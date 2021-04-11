Elle beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayarak yaşam alanına inen tilki fenomen oldu.

Yüksek kesimlerde bulamadığı yemeği için Galerdüzü’ne kadar inen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besliyor. Rizeli sosyal medya fenomeni Muhammet Ermiş de tilkiyi eliyle besleyerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ermiş’in tilkiyle diyaloğu ve "Acaba muhalama mı etsak" sözleri ise herkesi güldürdü.

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