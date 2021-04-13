Tarık Çetin: "Daha iyi sonuçlar alabilirdik"

Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Genç kaleci Tarık Çetin, ligde daha iyi sonuçlara imza atabileceklerini söyledi.

Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmalarında 16 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Rizespor’un başarılı genç kalecisi Tarık Çetin takımda iyi bir hava olduğunu ifade ederek "Bülent hocanın gelmesiyle birlikte güzel bir enerji yakaladık. Takım tekrardan bir hava kazandı diyebilirim. 2 galibiyet ile bunu saha içerisinde gösterdik. Yaşadığımız puan kayıplarına gelirsek, kolay maçlar değildi ama daha iyi sonuçlar alabilirdik. Camiamız her zaman daha iyi sonuçları hak ediyor. Biz de bunun için buradayız. Umarım Antalya maçının ardından tekrardan 3 puan alışkanlığımıza devam edebiliriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.