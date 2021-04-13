Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık: Antalyaspor maçında camiamıza üç puan hediye edeceğiz



Emirhan PEHLİVAN / RİZE (DHA) Çaykur Rizespor´un kalecisi Tarık Çetin, "Forma şansı bulduğum süreçlerde elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Takımımızda güzel bir hava var. Antalyaspor maçında camiamıza üç puan hediye edeceğiz" dedi.

Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaleci Tarık Çetin, Bülent Uygun´un gelmesi ile güzel bir enerji yakaladıklarını söyleyerek, "Takım da güzel bir hava kazandı. İki galibiyetle bunu gösterdik. Ardından yaşadığımız puan kayıpları ise kolay maçlar değildi gerçekten daha iyi sonuçlar alabilirdik. Camiamız her zaman daha iyi sonuçları hak ediyor. Biz bunun için de buradayız. Umarım Antalya maçı ile birlikte tekrardan üç puan alışkanlığımıza devam edebiliriz" dedi.

"FORMA ŞANSI BULDUĞUM SÜREDE EN İYİSİN YAPIYORUM"

Genç kaleci Tarık, "Geçen sene ve bu sene forma şansı bulduğum süreçlerde elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Süper Lig ve Çaykur Rizespor´da kalıcı olabilmeniz için yakaladığınız performansı ve süreyi en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Ben de forma şansı bulduğum sürece hocalarımın bana güvenip şans verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu yöndeki gayretim sürüyor. Umuyorum ki bu yönde çalışmalarım ve performansım sürecek. Öncelikle Rizespor´da düzenli forma şansı bulmayı hedefliyorum. Gayretim ve çabam da bu sebeple sürekli devam ediyor. Rizespor´da düzenli forma şansı bulduktan sonra Rizespor´u ve Türkiye´yi ve Rizespor camiasını Avrupa´da temsil etmek isterim" diye konuştu.

"3 PUAN HEDİYE EDECEĞİZ"

Antalya maçında 3 puan hedeflediklerini belirten Tarık Çetin "Çalışmalarımıza başladık. Gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz. Takımımızda güzel bir hava var. Umarım camiamıza üç puan hediye edeceğiz" dedi.

Kaleci Çetin "Türkiye´de çok genç yetenekli kalecilerimiz var. Türkiye genç kaleci akademisi oldu diyebilirim açıkçası. Avrupa´da idol değil de beğendiğim kaleciler var. Bunlar arasında Jan Oblak´ı söyleyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tarık Çetin röportajDHA-Spor Türkiye-Rize Emirhan PEHLİVAN

2021-04-13 18:42:47



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