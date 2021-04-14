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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide evde kalan doğa tatiline yöneliyor

DHA

Pandemide evde kalan doğa tatiline yöneliyor


Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)KARADENİZ Bölgesi, Ramazan Bayramı sonrası hareketlenmesi beklenen yaz turizmine hazırlanıyor. Pandemide evde kalan, bölgede tatil planlaması yapanlar, doğa ve kültür turları ile termal tesisleri tercih ediyor. Rize´de yayla ve dağlarda otel ve bungolav evleri tercih eden vatandaşlar, şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı.
Kış döneminde ağırlıklı iç pazardan turist ağırlayan Karadeniz Bölgesi, Ramazan Bayramı sonrası hareketlenmesi beklenen yaz turizmine hazırlanıyor. Eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini etkileyen bölgede tatil planlaması yapanlar, doğa ve kültür turları ile termal tesisleri tercih ediyor. Koronavirüs salgınında evde kalanlar, özlediği doğa tatili için Rize´de yayla ve dağlarda otel ve bungolav evlerde rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaya başladı.  
Turizm işletmesi yöneticisi Amaç Ekşi, pandemi sürecinde bir yılı geride bıraktıklarını, bugüne kadar kontrollü olarak hizmet verdiklerini söyledi. Kış döneminde ağırlıklı iç pazardan turistleri ağırladıklarını söyleyen Ekşi, "Bunun yan sıra bölgemizde yeni yeni başlayan kış turizminde Ukrayna ve Rusya´dan profesyonel kayaksever misafirlerimizi ağırladık. Şu an yerli ve az da olsa Orta Doğu´dan gelen misafirler var. Pandemi olmasaydı yaz dönemi bağlantılarımızı bitirmiştik, fakat maalesef şu an önümüzü net olarak göremiyoruz. Ancak geçen yıldan daha iyi bir sezon bekliyoruz" dedi.  
`DOĞADA HASTALIK RİSKİNDEN UZAĞIZ´
Bu yıl sağlık nedeniyle doğa tatilinin revaçta olduğunu belirten Ekşi, "Karadeniz´i görmeyen herkesi bu bölgeye bekliyoruz. Açık hava ve doğanın içinde hastalık riskinden daha da uzaklaşıyoruz. Bölgemizde her yer doğa harikası. Bölgede insanlar koronavirüsten uzak güvenli bir şekilde tatillerini yapabilirler" diye konuştu.
`TERCİHİM KARADENİZ OLDU´
Tatil için Rize´nin İkizdere ilçesine geldiğini söyleyen Pınar Tosun, "Ben bir Karadeniz aşığıyım. Buraları çok seviyorum, yorgunluğumu atıyorum. Yeşil doğa, derenin sesi insana huzur veriyor. Doğduğum şehir farklı yaşadığım şehir farklı ama bu bölgeyi çok seviyorum. Buranın doğası çok güzel olduğu için burada alternatifler çok. Birçok konaklama imkanları var. Vakit geçirebilecek doğa aktiviteleri var. Karadeniz´i görmek isteyenler mutlaka gelmeli yaylaları görmeli" dedi.
Nuri Karaduman ise eşinin sağlıkçı olduğunu belirterek, "Çok stresli bir ortamda çalışıyor. O yüzden hafta sonları doğada tatil yapmak için buraları tercih ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte pandemi biter de her şey normale döner. Bunun bitmesi için kurallarla uymalıyız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2021-04-14 10:15:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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